|
В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июня около шести утра в Бресте опрокинулся автомобиль.
Как
Во время поворота автомобиль столкнулся с Toyota под управлением 28-летнего брестчанина. В результате происшествия BMW лёг на бок.
В аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка.
Отмечается, что водитель был пристёгнут ремнём безопасности, благодаря чему не получил травм.
На неделе в Минске на улице Притыцкого случилась крупная авария.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14 июня около шести утра в Бресте опрокинулся автомобиль. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летний житель деревни Страдечь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)