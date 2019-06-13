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В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota

14.06.2019 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июня около шести утра в Бресте опрокинулся автомобиль.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летний житель деревни Страдечь Брестского района за рулём BMW ехал по улице Ленина.  

В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Во время поворота автомобиль столкнулся с Toyota под управлением 28-летнего брестчанина. В результате происшествия BMW лёг на бок.  

В аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка.  

В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Отмечается, что водитель был пристёгнут ремнём безопасности, благодаря чему не получил травм.  

На неделе в Минске на улице Притыцкого случилась крупная авария. 

Были повреждены четыре машины – здесь подробности.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 июня около шести утра в Бресте опрокинулся автомобиль.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летний житель деревни Страдечь...
 
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