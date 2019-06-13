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В Гродно умерла 27-летняя роженица
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти женщины в Гродненском областном перинатальном центре.
По информации Следственного комитета, по факту смерти 27-летней роженицы проводится проверка. Происшествие случилось 14 июня.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По окончанию проверки произошедшему будет дана правовая оценка.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти женщины в Гродненском областном перинатальном центре. По информации Следственного комитета, по факту...
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