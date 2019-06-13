ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно умерла 27-летняя роженица

14.06.2019 10:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти женщины в Гродненском областном перинатальном центре.  

По информации Следственного комитета, по факту смерти 27-летней роженицы проводится проверка. Происшествие случилось 14 июня.  

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По окончанию проверки произошедшему будет дана правовая оценка.  

Как сообщает «Гродзенская праўда» со ссылкой на главного врача областного перинатального центра Владимира Зверко, накануне происшествия женщина родила здорового ребенка и ее поведение не вызывало беспокойства.  

Люди в материале: Владимир Зверко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти женщины в Гродненском областном перинатальном центре.   По информации Следственного комитета, по факту...
 
Новости дня
Новости разные
 
26 июня прием граждан проведет Петр Леонидович Шутько
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика