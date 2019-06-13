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Президент Кыргызстана лично встретил Александра Лукашенко в Конгресс-холле

14.06.2019 10:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Глава Беларуси участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание Совета глав государств проходит в Бишкеке. На входе в Конгресс-холл президент Кыргызстана лично встретил Александра Лукашенко.

Президент Кыргызстана лично встретил Александра Лукашенко в Конгресс-холле

В государственной резиденции президенты собрались в расширенном составе. Темы встречи: безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере.

В центре внимания – положение дел в Афганистане и ситуация на Ближнем Востоке. По итогам саммита будет принята Бишкекская декларация.

Президент Кыргызстана лично встретил Александра Лукашенко в Конгресс-холле

Спич белорусского лидера коснется актуальной международной тематики и дальнейшего развития сотрудничества официального Минска с этим знаковым интеграционным объединением.

Президент Кыргызстана лично встретил Александра Лукашенко в Конгресс-холле

Было озвучено предложение, чтобы ШОС стала платформой для построения многополярного мира.

Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

Помимо архитектуры безопасности организация выступает за экономическую интеграцию. Среди предложений, озвученных накануне саммита, сближение ШОС и Евразийского экономического пространства в сфере логистики. Учитывая транзитный потенциал, Беларуси интересны проекты в мультимодальных перевозках.

На полях саммита наш Президент уже успел встретиться с руководством Индии и Афганистана. Сейчас в составе организации – 8 стран, 4 имеют статус наблюдателя и 6 – партнеры по диалогу. Беларусь является государством-наблюдателем в ШОС с 2015 года.

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Теги: Минск
 
 
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Глава Беларуси участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание Совета глав государств...
 
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