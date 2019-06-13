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В Беларуси разрабатывают программу по снижению потребления алкоголя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси снизился уровень потребления алкоголя больше, чем на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В среднем на человека приходится до 8 литров.
Кроме того, сейчас в стране разрабатывается специальная программа по снижению потребления алкогольных напитков. Рассчитана она будет на 5-15 лет. Ей займутся медики, правоохранители и отраслевые предприятия.
При составлении концепции обязательно учтут международный опыт. Так, в некоторых странах уже полностью отказались от рекламы спиртного, повысили акцизы на крепкий алкоголь и виноградное вино, а также сделали ставку на повышение культуры пития.
Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:
Алексей Кралько, заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья:
При этом ликёро-водочная отрасль не пострадает. Её планируют вывести на новый уровень. Возможен переход на выпуск продукции более высокого качества. В топ самых пьющих стран входят Молдова, Литва и Чехия. Мы – в середине третьего десятка.
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Новости Беларуси. В Беларуси снизился уровень потребления алкоголя больше, чем на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В среднем на человека...
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