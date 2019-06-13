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Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

14.06.2019 09:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аномальная жара продолжает испытывать белорусов на прочность. 14 июня синоптики обещают снова +33, а по югу и вовсе до 34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

Несмотря на зашкаливающий плюс, белорусские спортсмены не прерывают тренировки, особенно накануне важнейшего спортивного события для нашей страны.

Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»

Каждый день в привычном графике легкоатлеты пробегают на стадионах километры.

Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

Алина Талай, многократная чемпионка Европы по лёгкой атлетике:
У спортсменов тренировки не прекращаются, спорт – это работа, ты приходишь и в 35 градусов, отрабатываешь на стадионе. В жару, конечно, это тяжело и приходится пить много воды.

Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

Особым спросом у бегунов пользуются лёд. Обычно после тренировок его спортсмены прикладывают к ногам, чтобы снизить вероятность травмы от интенсивных нагрузок. В эти жаркие дни такая процедура лучшее холодное удовольствие.

Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

Тонны воды сейчас уходят на поливы городских клумб. Особое внимание к главному спортивному газону II Европейских игр – стадиону «Динамо». Иммунитет от жары зеленому покрытию предусмотрели на стадии проекта.

Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

Елизавета Магова, руководитель проекта реконструкции стадиона «Динамо»:
Рулонный газон прижился. Он находится в хорошем состоянии. Для возможности проведения матчей с ранней весны по позднюю осень у нас запроектирована современная система полива и подогрева поля.

Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

На стадионе «Динамо» сейчас идут последние приготовления к церемонии открытия II Европейских игр. До главного спортивного события лета остается ровно неделя. Тем, у кого ещё нет билета, следует поспешить.

Всё ли готово ко вторым Европейским играм? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

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Новости Беларуси. Аномальная жара продолжает испытывать белорусов на прочность. 14 июня синоптики обещают снова +33, а по югу и вовсе до 34, сообщили в программе...
 
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