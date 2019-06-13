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Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аномальная жара продолжает испытывать белорусов на прочность. 14 июня синоптики обещают снова +33, а по югу и вовсе до 34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на зашкаливающий плюс, белорусские спортсмены не прерывают тренировки, особенно накануне важнейшего спортивного события для нашей страны.
Каждый день в привычном графике легкоатлеты пробегают на стадионах километры.
Алина Талай, многократная чемпионка Европы по лёгкой атлетике:
Особым спросом у бегунов пользуются лёд. Обычно после тренировок его спортсмены прикладывают к ногам, чтобы снизить вероятность травмы от интенсивных нагрузок. В эти жаркие дни такая процедура лучшее холодное удовольствие.
Тонны воды сейчас уходят на поливы городских клумб. Особое внимание к главному спортивному газону II Европейских игр – стадиону «Динамо». Иммунитет от жары зеленому покрытию предусмотрели на стадии проекта.
Елизавета Магова, руководитель проекта реконструкции стадиона «Динамо»:
На стадионе «Динамо» сейчас идут последние приготовления к церемонии открытия II Европейских игр. До главного спортивного события лета остается ровно неделя. Тем, у кого ещё нет билета, следует поспешить.
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Новости Беларуси. Аномальная жара продолжает испытывать белорусов на прочность. 14 июня синоптики обещают снова +33, а по югу и вовсе до 34, сообщили в программе...
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