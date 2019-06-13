В Гродно ночью умерла молодая роженица

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 27-летней женщины 14 июня ночью в Гродно.

Об этом СК сообщает на официальном телеграм-канале .

Женщина умерла в Гродненском перинатальном центре после того, как родила ребенка. Одной из версий гибели названо самоубийство.

По словам главврача центра Владимира Зверко, роды прошли без осложнений, на свет появился здоровый ребенок. Поведение женщины не вызывало беспокойства.

Проводится служебное расследование, создана специальная комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медицинского университета, сообщает Гродненская правда.

Фото: Гродненская правда