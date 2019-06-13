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Ляшенко и Козак в Москве проведут переговоры по нефти

14.06.2019 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ляшенко и Козак в Москве проведут переговоры по нефти

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко встретится сегодня с российским коллегой Дмитрием Козаком для обсуждения нефтяной тематики.

"Вице-премьер Игорь Ляшенко направился в Москву, сегодня там пройдут переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком", - сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту.

Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. В соответствии с договоренностями вице-премьеров Беларуси и России ведется совместная комиссионная работа по подготовке предложений компенсации убытков.
 

 
 
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Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко встретится сегодня с российским коллегой Дмитрием Козаком для обсуждения нефтяной тематики.
 
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