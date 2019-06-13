Британский фотограф и наемная убийца из Колумбии. История любви и смерти

Источник материала: Tut.by

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У британского фотографа был бурный роман в Колумбии с женщиной-киллером по имени Марилин, хотя она ему и призналась, правда не с первого дня, чем зарабатывает на жизнь.



Джейсон Хау и Марилин / Фото: с сайта русской службы Би-би-си

Джейсон Хау родился и вырос в Англии в относительно бедной семье.

Однако у него проявился талант в фотографии, и, повзрослев, он стал продавать свои снимки глянцевым журналам.

Его жизнь резко изменилась из-за скуки: ему надоело снимать красивые пейзажи или не менее красивых моделей, и он решил, что пришло время стать военным фотокорреспондентом — но, по возможности, не в зоне особо страшных конфликтов.

Его выбор пал на Колумбию, где уже десятилетиями шла вялотекущая гражданская война.

Там он сначала вышел на связь с левыми повстанцами из группировки ФАРК, а потом для баланса решил добраться до правых вооруженных формирований и поехал на юг страны к границе с Эквадором.



Левые повстанцы из группировки ФАРК/ Изображение носит иллюстративный характер/ Фото: Reuters

И вот тут в его жизнь вошла наемная убийца.

Он и Марилин встретились в автобусе, по дороге к ее городу. Рейс шел несколько часов, они долго болтали, а потом Марилин спросила его, зачем он туда едет, так как иностранцы тогда в тех местах были редкостью.

Услышав, что он хочет встретиться с тамошними боевиками, она сказала, что у ее родителей бар, куда часто заходят именно эти люди, а также, что родители сдают комнату. Идеальное совпадение.

Джейсон и Марилин очевидно понравились друг другу, при том, что он говорил лишь на ломаном испанском, а Марилин про английский только слышала.

Буквально на следующий день Марилин повела Джейсона показывать окрестности. Привела его к реке. Там они держались за руки, а потом страстно целовались.

Проблема была в том, что дома, где жила Марилин и где снимал комнату Джейсон, также жили ее родители и брат, в результате чего оба должны были держать себя в рамках приличия.

Джейсон переехал в местную дешевую гостиницу. В тот же день к нему пришла Марилин, они провели бурную ночь, но наутро она сказала, что ему нужно кое-что о ней знать.

Признание

«Я наемная убийца», — просто сказала она ему.

Выяснилось, что она работает на тех самых правых боевиков, с которыми хотел связаться Джейсон для своего фоторепортажа.

Сам он говорит, что так как его испанский оставляет желать лучшего, он не сразу понял всего, что ему сказала Марилин.

Его новая подружка к тому времени отправила на тот свет более 35 человек.

Конфликт в Колумбии унес жизни более 200 тысяч человек. Гражданская война была многосторонней. С одной стороны были боевики левых группировок. С другой — боевики правых группировок. А также армия Колумбии. Марилин работала с правыми боевиками.

У нее было несколько пистолетов и ножей. Один пистолет она хранила дома, а другие были спрятаны в разных местах в городе, чтобы она могла свободно и без оружия проходить КПП. Обычно она стреляла в людей, но иногда вспарывала им животы.

Ей поступал приказ убить такого-то человека, что она и делала. После убийства труп расчленяли, и части тела оставлялись в разных частях города, чтобы жертву было сложно опознать.

Джейсон спросил ее, почему она решила этим заниматься, и Марилин сказала, что все началось с того, что ей хотелось понять, хватит ли у нее решимости, чтобы убить человека.



Марилин хотелось проверить себя - достаточно ли у нее решимости, чтобы убить человека / Фото: с сайта русской службы Би-би-си

Реальный Голливуд

В интервью Би-би-си сам Джейсон говорил, что, с одной стороны, не ожидал ничего подобного, но с другой, он уже видел достаточно насилия и убитых людей в Колумбии и решил, что девушка просто выросла в среде, где такие поступки стали считаться частью нормальной жизни.

Он продолжил встречаться с Марилин, несмотря на ее профессию.

Как говорит сам Джейсон, в Голливуде часто снимают фильмы про киллеров, которые нередко оказываются положительными героями, и фильмы эти чрезвычайно популярны. А тут он оказался в реальной ситуации как из кино.

К тому же он был молодым и иностранцем, а такие люди часто в глубине души уверены, что местные конфликты их никак не могут коснуться.

Джейсон говорит, что сам до сих пор не до конца понимает, почему Марилин решила ему все это рассказать. Но думает, что чисто психологически ей надо было сказать кому-то, что у нее накипело на душе, а он был человеком нейтральным, и, соответственно, безопасным.

Может быть. Но дальше все пошло под откос.

Джинсы и косметика

Первым намеком на то, что здесь что-то не так, был инцидент в местном ресторане, куда Джейсон завел приехавших в город иностранных журналистов. Неожиданно туда же зашла Марилин, и все официанты и прочие сотрудники сначала замерли, а потом быстро разбежались.

Потом они сказали ему, что всем известно, что она убийца.

Они по-прежнему встречались и нравились друг другу. До того момента, пока Марилин не сказала ему еще кое-что.

Выяснилось, что она стала своего рода фрилансером и теперь убивает не только по приказу правых боевиков, но и по заказу частных лиц. За деньги.

Ее просили убить то любовницу мужа, то какого-то родственника, который не возвращает долги, то еще кого-нибудь. Дело дошло до того, что она сама сказала, что убила нескольких своих собственных кузенов.

В этот момент Джейсон понял, что он не в той компании. Как можно убивать просто за деньги? Этого он понять не мог.

Его также потряс ответ Марилин на вопрос, что она делает с этими деньгами. «Покупаю джинсы, косметику», — ответила она.

Тут же она сказала, что хотела бы уйти из «профессии» и, как ни странно, мечтает стать медсестрой.

Когда Джейсон дал понять, что в его глазах то, что делает Марилин, ужасно, та достала пистолет и направила его на Джейсона с криком: «Не смей меня судить!»

Ему повезло — по его словам, он сказал ей: «Либо убей меня сейчас, либо больше никогда мне не угрожай». Затем он сказал ей, что если кто-то закажет его убийство, то он заплатит ей вдвое больше, чтобы она его отпустила восвояси. Та улыбнулась и опустила пистолет.

После этого Джейсон сделал одновременно несколько вещей. Во-первых, разорвал с ней отношения, решив, что убивать за деньги — это уже за гранью.

Во-вторых, попытался ей помочь, хотя они оба знали, что военизированные формирования можно покинуть лишь ногами вперед.

Кроме того, все его колумбийские знакомые, которым он описывал ситуацию, твердо сказали ему ни в коем случае более с этой женщиной не встречаться, так как ничем хорошим это не кончится.

В-третьих, он организовал телеинтервью с Марилин для греческого телеканала, в котором та спокойно и без каких либо эмоций рассказывала о том, как и когда она убивает людей. На голове у нее была балаклава, чтобы ее нельзя было узнать.



Джейсон и Марилин / Фото: с сайта русской службы Би-би-си

После этого он уехал из Колумбии, и на основе этого интервью и своих собственных фотографий снял документальный фильм о жизни Марилин, изменив ее имя и название ее города.

Но на этом история отношения с реальным киллером не закончилась.

Назад в Колумбию

Джейсон решил, в конце концов, поехать в настоящую, серьезную зону боевых действий и отправился со своим фотоаппаратом в Багдад. Как раз в тот момент, когда там постоянно взрывались бомбы и каждый день погибали десятки людей.

Неожиданно ему пришел имейл от Марилин, в котором она просила помочь ей уехать из родного города. Он ответил что-то резкое, но вскоре задумался и стал ей писать по ее электронному адресу с просьбой отозваться.

Ответов не было. Джейсон заподозрил что-то неладное и отправился в Колумбию.

Увидев, его родители Марилин стали рыдать в голос. Марилин убили правые боевики, заподозрив ее в стукачестве.

Убили ее чрезвычайно жестоко, забив камнями до смерти.

Джейсон сходил на ее могилу, положил цветы, но затем ее родители стали долго его расспрашивать, зачем он распространил документальный фильм про Марилин по всему свету.

Хоть он изменил и название города, и ее имя, местные жители ее вычислили и стали приходить к ним, спрашивая: «Это она убила мою жену, моего мужа, моего племянника?»

Через несколько часов тяжелого разговора родители Марилин сказали, что понимают, что и как он сделал, и благодарны, что он приехал все объяснить.

Но и на этом история не закончилась.

Время, проведенное в Багдаде, не прошло бесследно: Джейсон стал страдать от постравматического стрессового расстройства и, переехав в почти совершенно изолированный дом в горах на юге Испании, стал практически отшельником.

И вдруг он получил электронное письмо от дочери Марилин. Та выросла, с ней все в порядке, она учится в университете и хотела бы с ним встретиться, чтобы тот ей рассказал про ее давно погибшую мать.

Судя о всему, считает он, дочь хотела бы узнать подробности о «работе» матери — как и кого она убивала, расчленяла и отрезала им головы.

Они должны вскоре встретиться. Психологически Джейсону стало лучше, и к тому же, ради дочери Марилин он готов прекратить свое отшельничество.

Дисклеймер: Вся информация основана на телеинтервью Марилин и словах Джейсона.