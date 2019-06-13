Акция «Летний патруль» проходит на Кировщине

Источник материала: Кировец





В рамках реализации государственной политики в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности, привлечения молодежи к оказанию содействия органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ОО «БРСМ» и МЧС проводят совместную акцию «Летний патруль». Традиционно данная акция проводится в летний период с июня по август. Об этом сообщил старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Целью акции является формирование понимания населения важности и своей личной причастности к деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности на водоемах и лесах;

мотивирование молодежи на социальнозначимую деятельность во благо общества и государства;

повышение эффективности взаимодействия государственных органов и общественных организаций;

сохранение и приумножение традиций ОО «БРСМ» и МЧС.

Основное, на что будет направлена совместная работа, – это проведение рейдовых мероприятий в лесах и на торфяниках с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности, очагов возгораний;

патрулирование официально установленного места для купания и отдыха граждан у береговой линии водоемов с целью предотвращения гибели граждан на воде; обучение граждан основам безопасности жизнедеятельности путем распространения наглядно-изобразительной продукции, флаеров, проведения лекций, круглых столов, массовых акций и т.п.