Эстафету велоакции «Память» принимала Добосна

Источник материала: Кировец





В нашем районе есть немало традиций, которые дают возможность молодежи знать легендарное прошлое нашей страны и родного края, воспитывают уважение к своей истории, предкам.

Одна из таких традиций — велоакция «Память», которая проводится в рамках велопробега «За здоровьем — на велосипеде!» по всем населенным пунктам района. В этом году она посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Лампада памяти передается из рук в руки, как напоминание о годах военного лихолетья и о необходимости беречь мир.

12 июня эстафету принял агрогородок Добосна: здесь состоялась торжественная передача Лампады памяти от представителей агрогородка Скриплица. Возле братской могилы погибшим во время войны прозвучали слова благодарности защитникам нашей Родины, были исполнены известные песни о тех памятных временах, трогающие до слёз…

После минуты молчания ученики Добоснянского УПК ДС-СШ возложили цветы к подножию памятника погибшим.

Затем участники велопробега на школьном стадионе приняли участие в спортивно-патриотической игре, где проявили ловкость и смекалку. Все дети были, конечно, на высоте, но хотелось бы отметить лидеров — Сергея Гольмака, Кристину Русову, Екатерину Амбросенок, Даниила Миронова, Кирилла Киселя, которые поддерживали боевой командный дух.

Идейным вдохновителем и организатором мероприятия была директор СДК Г.В.Пинчук, а увлекательную викторину «Моя малая родина» с ребятами провела библиотекарь Г.И.Каликина. Здесь своей эрудицией блеснули Кирилл Барановский и Илья Кисель.

Такое мероприятие является начальным этапом в постижении большой науки — любить и защищать свою Родину.

Анжелика ЛАВРИНЕНКО, аг.Добосна.