Карате-ребята из Кировщины активно тренируются и завоевывают награды

Источник материала: Кировец

















Пять месяцев упорных тренировок остались позади. 20 юных каратистов из Мышкович с достоинством сдали свой первый боевой экзамен, продемонстрировав все то, чему они научились за столь, казалось бы, непродолжительное время. На самом деле, ребята научились многому и даже успели побывать на своих первых соревнованиях, завоевать первые награды. По словам учащихся секции Киокушинкай карате, все это заслуга их тренера Дарьи Васиной, которая научила их не только приемам боевого искусства, но и самому главному — верить в себя и свои силы. Не потому ли из 11 юных спортсменов, участвовавших в республиканском турнире в г.Минске, 9 привезли медали различной пробы. Являясь фанатом своего дела Дарья Сергеевна прививает воспитанникам любовь к спорту, здоровому образу жизни.

— Помимо изучения боевой и базовой техники Киокушинкай карате на тренировках много внимания я уделяю физической подготовке мальчишек и девчонок. Для этого ребята выполняют упражнения из акробатики, гимнастики. Это помогает укрепить тело и боевой дух, — рассказывает Дарья Васина. — Так как карате является полноконтактным видом единоборств, то сила духа и выносливость здесь очень важны, как и дисциплина. Успехи моих воспитанников — это прежде всего заслуга их самих. Каждый из ребят проделал тяжелый путь к своим первым победам. За пять месяцев тренировок они смогли научиться претерпевать боль, ставить перед собой цели и идти к ним. При этом самым юным моим воспитанникам всего по 4 года.

Глядя на то, как мальчишки и девчонки, уставшие и раскрасневшиеся, отжимаются, приседают, отрабатывают удары в парах, удивляешься, как они все это выдерживают. Между тем, видя радостные улыбки на их лицах после тренировок, когда они оживленно рассказывают родителям, чему научились сегодня, понимаешь — им действительно нравится то, чем они занимаются два раза в неделю.

— Для наших детей большая удача, что в небольшом агрогородке есть секция Киокушинкай карате, руководит которой профессионал своего дела, — делится своим мнением Татьяна Санькова. — Дарья Сергеевна Васина не только смогла «зажечь» боевой огонь в душе юных мышковчан, но и помогла им поверить в себя. Участие в турнире, собравшем более 120 спортсменов из различных городов, стало для ребят важной ступенькой для дальнейшего развития, совершенствования своих навыков. Когда моя пятилетняя дочь Алиса и семилетний сын Савелий привезли домой свои первые награды, их глаза светились счастьем, а эмоции просто переполняли. С тех пор они еще с большим желанием стали бежать на тренировки, заниматься и учиться новому. Хочется отметить и тот факт, что за время посещения секции дети стали более дисциплинированными, мужественными и смелыми. Они научились справляться со своими эмоциями, думать прежде, чем что-либо сделать. Конечно, в этом большая заслуга их тренера. От имени родителей хочу выразить слова благодарности Дарье Сергеевне за ее труд, за воспитание здорового подрастающего поколения.

Несмотря на то, что мальчишки и девчонки сдали свой первый в жизни экзамен, на каникулах они продолжили усердно тренироваться. Вот только на время сменили место дислокации. Своей дружной боевой командой они отправились в Бобруйск в спортивный лагерь, где проведут весело и активно три недели. После этого все желающие смогут отправиться в Болгарию для отдыха у моря. В сентябре же в Мышковичском сельском Доме культуры снова зазвучат слова, смысл которых будет понятен только любителям боевого искусства. Так как сомневаюсь, что простому обывателю известно, что такое кумите, кихон, ката и т.д. Также в начале учебного года состоится набор мальчишек и девчонок на занятия по Киокушинкай карате, после которого, возможно, увеличится количество групп и даже появится группа для взрослых. Пока же желающие подтянуть свою фигуру женщины занимаются у Дарьи Васиной боевым фитнесом, имеющим восточное название Тай-бо. Фитнес тренировки проходят два раза в неделю на базе Мышковичского СДК.

— После лагеря с нетерпением буду ждать сентября, когда мы снова приступим к занятиям. Ведь в октябре уже начнутся соревнования по карате. Хочется показать хороший результат, так как после первого места на турнире для себя ставлю высокие цели. Сейчас упорно тренируюсь, чтобы получить синий пояс, — рассказывает пятнадцатилетняя Виктория Максименко. — Когда в январе увидела объявление в интернете о наборе в группу по Киокушинкай карате, то до конца не верила, что у меня получится заниматься столь сложным спортом. Попробовала, и мне очень понравилось. Я стала не только сильнее и выносливее, но и целеустремленнее, смелее. Не потому, что знаю боевые приемы и могу применить их на улице, вне тренировок. Наоборот, это запрещено и грозит исключением из секции. Все потому, что мои мысли стали такими же белыми и чистыми, как мое кимоно…

Татьяна ХРАМЕНКОВА.