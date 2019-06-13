У «Белтелекома» новый генеральный директор

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Юрий Петрученя родился в 1961 году в деревне Юшевичи Несвижского района Минской области. В 1980 году окончил Минский электротехникум связи, затем Московский институт связи и Академию управления при Президенте Республики Беларусь.





Начинал карьеру в должности электромонтера Молодечненского линейно-технического участка связи. В 2005 году был назначен директором Минского филиала «Белтелекома».





Награжден медалью «60 год вызвалення Рэспублiкi Беларусь ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў», имеет звание «Ганаровы сувязіст Беларусі». В 2014 году награжден медалью «За трудовые заслуги».





Депутат Минского областного Совета 28-го созыва.









О задержании предыдущего главы Сергея Сиводедова стало известно в конце апреля. Позже пресс-служба КГБ сообщила, что Сиводедова задержали в момент передачи взятки в размере 15 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело по ст. 430, 431 УК РБ — получение и дача взятки.



