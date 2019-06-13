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Победа? В Бресте приостановили строительство аккумуляторного завода

14.06.2019 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Брестского облисполкома, подписанное председателем Анатолием Лисом.

Приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений, говорится в распоряжении председателя Брестского облисполкома от 14.06.2019 №60-р.



Напомним, несколько дней назад активисты кампании по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода впервые встретились с Анатолием Лисом и донесли до главы Брестчины все вопросы, связанные со строительством аккумуляторного завода. Руководитель области сказал, что если озвученные ими факты подтвердятся, будет принято решение.

 
Теги: Брест
 
 
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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Брестского облисполкома, подписанное председателем Анатолием Лисом.
 
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