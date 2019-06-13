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Слуцкий сахарорафинадный комбинат стал лучшим в ЕАЭС

14.06.2019 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звание «Лучший сахарный завод Евразийского экономического союза» подтвердил в нынешнем году Слуцкий сахарорафинадный комбинат.

Итоги конкурса «Лучший сахарный завод России и стран ЕАЭС» были подведены на семинаре производителей сахара стран Союза «Клуб технологов-2019», который состоялся в Минске, сообщает официальный сайт концерна «Белгоспищепром».

В конкурсе принимали участие более 70 сахарных заводов. Жюри оценивало результаты деятельности этих предприятий и производственные показатели.

На 6-м международном технологическом семинаре производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов-2019» присутствовало свыше 315 представителей из 18 стран мира.
 
Теги: Минск
 
 
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Звание «Лучший сахарный завод Евразийского экономического союза» подтвердил в нынешнем году Слуцкий сахарорафинадный комбинат.
 
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