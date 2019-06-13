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Концерт вместо официального приема: как Лукашенко встретили в Бишкеке
Источник материала: Партизан
Глава государства находится с визитом на саммите ШОС.
Фото president.gov.by
Александр Лукашенко прибыл в Бишкек, где 14 июня примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, Беларусь имеет статус государства-наблюдателя в ШОС.
Как сообщает официальный сайт президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, 13 июня он встретился с председателем КНР, президентами России, Казахстана и Узбекистана. О приезде на саммит Александра Лукашенко на сайте Жээнбекова не говорится.
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Глава государства находится с визитом на саммите ШОС.
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