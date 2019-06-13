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Белорусская опера ищет главного дирижёра

14.06.2019 09:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный академический Большой театр оперы и балета ищет главного дирижёра. На эту должность объявлен конкурс, сообщает сайт театра. Маэстро Виктор Плоскина, который много лет был главным дирижёром, оставил Белорусскую оперу и вернулся в Киев. Теперь он будет приезжать в Минск только в качестве приглашённого дирижёра.

Претенденты на пост главного дирижёра крупнейшего театрального учреждения Беларуси должны подать заявки до 1 ноября 2019 года и доказать, что их профессиональная квалификация достаточна для такой работы.

Среди прочего требуют документы и материалы с результатами творческих достижений за последние 3-4 года — фотографии и видео со спектаклей и концертов, рецензии в СМИ, перечень поставленных спектаклей.

Новый главный дирижёр будет выбран конкурсной комиссией по результатам тайного голосования до 1 мая 2020 года. Состав комиссии не сообщается.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальный академический Большой театр оперы и балета ищет главного дирижёра. На эту должность объявлен конкурс, сообщает сайт театра. Маэстро Виктор Плоскина,...
 
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