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Белорусская опера ищет главного дирижёра
Источник материала: Партизан
Национальный академический Большой театр оперы и балета ищет главного дирижёра. На эту должность объявлен конкурс, сообщает сайт театра. Маэстро Виктор Плоскина, который много лет был главным дирижёром, оставил Белорусскую оперу и вернулся в Киев. Теперь он будет приезжать в Минск только в качестве приглашённого дирижёра.
Претенденты на пост главного дирижёра крупнейшего театрального учреждения Беларуси должны подать заявки до 1 ноября 2019 года и доказать, что их профессиональная квалификация достаточна для такой работы.
Среди прочего требуют документы и материалы с результатами творческих достижений за последние 3-4 года — фотографии и видео со спектаклей и концертов, рецензии в СМИ, перечень поставленных спектаклей.
Новый главный дирижёр будет выбран конкурсной комиссией по результатам тайного голосования до 1 мая 2020 года. Состав комиссии не сообщается.
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Национальный академический Большой театр оперы и балета ищет главного дирижёра. На эту должность объявлен конкурс, сообщает сайт театра. Маэстро Виктор Плоскина,...
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