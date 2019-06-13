Белорусская опера ищет главного дирижёра

Претенденты на пост главного дирижёра крупнейшего театрального учреждения Беларуси должны подать заявки до 1 ноября 2019 года и доказать, что их профессиональная квалификация достаточна для такой работы.





Среди прочего требуют документы и материалы с результатами творческих достижений за последние 3-4 года — фотографии и видео со спектаклей и концертов, рецензии в СМИ, перечень поставленных спектаклей.





Новый главный дирижёр будет выбран конкурсной комиссией по результатам тайного голосования до 1 мая 2020 года. Состав комиссии не сообщается.