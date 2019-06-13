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«Белагросервис» получил отсрочку по долгам

14.06.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти оживляют крупного сельхозоператора.

Власти Беларуси окажут поддержку республиканскому объединению «Белагросервис» в целях стабилизации его финансового положения. Это следует из указа президента от 12 июня 2019 года № 236, пишет TUT.BY

«Белагросервису» предоставят отсрочку на два года погашения просроченной задолженности, образовавшейся на 1 июня 2019 года по бюджетным ссудам и по возмещению платежей, произведенных за счет средств республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства Беларуси. Что касается долгов по процентам и пеням, то по ним мораторий введен на 7 лет.

Погашение основной части долга будет осуществляться «Белагросервисом» в течение пяти лет.

При условии своевременной уплаты текущих платежей по погашению задолженности (отсроченной, рассроченной) по заявлению госоператора задолженность по процентам и пеням списывается: 50% — по истечении четырех лет и шести месяцев с даты вступления в силу данного указа; оставшиеся 50% — по истечении семи лет.


В случае нарушения «Белагросервисом» сроков возврата задолженности за каждый день просрочки на сумму непогашенной просроченной задолженности начисляются пени.

Размер задолженности госоператора в документе не приводится.

Республиканское объединение «Белагросервис» создано указом президента в 2003 году путем слияния РУП «Белагроснаб», РУП «Белагропромкомплект», РО «Белагропромтехника», РУП «Белсельхозхимия», РО «Трест Промбурвод». Госоператор осуществляет сервисное обслуживание сельскохозяйственного производства: поставку техники и запасных частей к ней, а также ее ремонт, закупку и реализацию горюче-смазочных материалов, удобрений, металлопродукции и стройматериалов.

 
 
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Власти оживляют крупного сельхозоператора.
 
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