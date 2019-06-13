«Белагросервис» получил отсрочку по долгам

TUT.BY Власти Беларуси окажут поддержку республиканскому объединению «Белагросервис» в целях стабилизации его финансового положения. Это следует из указа президента от 12 июня 2019 года № 236, пишет





«Белагросервису» предоставят отсрочку на два года погашения просроченной задолженности, образовавшейся на 1 июня 2019 года по бюджетным ссудам и по возмещению платежей, произведенных за счет средств республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства Беларуси. Что касается долгов по процентам и пеням, то по ним мораторий введен на 7 лет.





Погашение основной части долга будет осуществляться «Белагросервисом» в течение пяти лет.





При условии своевременной уплаты текущих платежей по погашению задолженности (отсроченной, рассроченной) по заявлению госоператора задолженность по процентам и пеням списывается: 50% — по истечении четырех лет и шести месяцев с даты вступления в силу данного указа; оставшиеся 50% — по истечении семи лет.









В случае нарушения «Белагросервисом» сроков возврата задолженности за каждый день просрочки на сумму непогашенной просроченной задолженности начисляются пени.





Размер задолженности госоператора в документе не приводится.





Республиканское объединение «Белагросервис» создано указом президента в 2003 году путем слияния РУП «Белагроснаб», РУП «Белагропромкомплект», РО «Белагропромтехника», РУП «Белсельхозхимия», РО «Трест Промбурвод». Госоператор осуществляет сервисное обслуживание сельскохозяйственного производства: поставку техники и запасных частей к ней, а также ее ремонт, закупку и реализацию горюче-смазочных материалов, удобрений, металлопродукции и стройматериалов.

