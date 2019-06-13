Трёхлетний малыш выпал со второго этажа детсада. Оказался счастливчиком

К счастью, как сообщили в Лунинецкой центральной райбольнице, с мальчиком всё хорошо, нет даже переломов. Но для профилактического обследования ребёнка отправили в Пинскую ЦРБ.





Ребёнок – единственный в семье.





Обстоятельства случившегося устанавливает райотдел Следственного комитета. Случаи выпадения етей из окон нередки, но подобное, чтобы ребёнка недосмотрели в детском учреждении, произошло впервые.





Берегите детей!