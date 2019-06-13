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Трёхлетний малыш выпал со второго этажа детсада. Оказался счастливчиком

14.06.2019 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает "Медиа-Полесье", ЧП случилось в детском дошкольном учреждении деревни Язвинки Лунинецкого района днём 13 июня.

К счастью, как сообщили в Лунинецкой центральной райбольнице, с мальчиком всё хорошо, нет даже переломов. Но для профилактического обследования ребёнка отправили в Пинскую ЦРБ.

Ребёнок – единственный в семье.

Обстоятельства случившегося устанавливает райотдел Следственного комитета. Случаи выпадения етей из окон нередки, но подобное, чтобы ребёнка недосмотрели в детском учреждении, произошло впервые.

Берегите детей!

 
 
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Как сообщает "Медиа-Полесье", ЧП случилось в детском дошкольном учреждении деревни Язвинки Лунинецкого района днём 13 июня.
 
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