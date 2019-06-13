В Смоленской области уничтожили почти 120 тонн фруктов и овощей из Беларуси

В Смоленской области уничтожили 118,116 тонн фруктов и овощей, ввезенных из Беларуси без сопроводительных документов.









Фото: Россельхознадзор

10 партий яблок, свежий салат, мушмула, персики, апельсины, киви и огурцы были утилизированы на полигоне « путем захоронения после предварительного измельчения», сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.