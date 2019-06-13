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Белорусский рэпер выпустил трек, который фанаты ждали аж 7 лет
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа ЛСП выпустила уже пятый за этот год сингл. Он называется «Никогда», и самые чуткие фанаты коллектива ждали его семь лет. Про новый альбом от рэперов пока ничего не слышно.
На «Яндекс.Музыке» премьерному треку ЛСП присвоили тэг «русская поп-музыка». Согласны?
Вообще, поклонники группы впервые услышали эту песню несколько лет назад. На Youtube можно найти запись семилетней давности, где Олег ЛСП исполняет эту песню. Вот как она звучала в 2012 году на квартирнике с кальяном и акустической гитарой:
В этом году у ребят много новинок. Аккурат перед
Напомним, что вчера белорусский рэпер Макс Корж
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Белорусская группа ЛСП выпустила уже пятый за этот год сингл. Он называется «Никогда», и самые чуткие фанаты коллектива ждали его семь лет. Про новый альбом от...
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