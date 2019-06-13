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Белорусский рэпер выпустил трек, который фанаты ждали аж 7 лет

14.06.2019 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская группа ЛСП выпустила уже пятый за этот год сингл. Он называется «Никогда», и самые чуткие фанаты коллектива ждали его семь лет. Про новый альбом от рэперов пока ничего не слышно.

 

На «Яндекс.Музыке» премьерному треку ЛСП присвоили тэг «русская поп-музыка». Согласны?

Вообще, поклонники группы впервые услышали эту песню несколько лет назад. На Youtube можно найти запись семилетней давности, где Олег ЛСП исполняет эту песню. Вот как она звучала в 2012 году на квартирнике с кальяном и акустической гитарой:

В этом году у ребят много новинок. Аккурат перед концертом в «Минск-Арене» в марте ЛСП выпустили нарисованный клип на трек «Автоплей». Среди анимированных персонажей в клипе можно узнать Ивлееву, Дудя, рэперов Тимати, XXXTentacion и LIZER, Ресторатора и других. А сразу же после выступления ребята дропнули ролик на трек «Золотой мальчик» — и там нет полуобнаженных девушек, нехороших слов или чего-то в этом духе.

Напомним, что вчера белорусский рэпер Макс Корж выпустил трек «Шантаж», а у Тимы Белорусских вышел релиз — трек «Аленка» (Тимофей пообещал поставить лайк каждому, кто сделает репост трека во «ВКонтакте»).

ЛСП выступят на открытии Фестивальной зоны II Европейских игр, не забыли?

Когда: 21 июня — 2 июля.

Где: «».

Сколько: от 20 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская группа ЛСП выпустила уже пятый за этот год сингл. Он называется «Никогда», и самые чуткие фанаты коллектива ждали его семь лет. Про новый альбом от...
 
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