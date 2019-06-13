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В теле пожилого немца случайно забыли больше метра «проволоки»

14.06.2019 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

70-летний немец, проживающий в США, подал иск на 800 тысяч долларов на местного кардиохирурга. По словам пострадавшего, врач еще в 2005 году случайно забыл в теле пациента «провод» длиной почти в 1,44 метра. Об этом пишет Live Science.

Мужчина и его адвокат утверждают, что это произошло во время процедуры под названием ангиография. Она позволяет изучить проблемные артерии и вены, так как сосуды обладают способностью поглощать рентгеновские лучи, как и близлежащие ткани.

Исследование проводится следующим образом: через прокол в сосуде вводится катетер, через который затем поступает контрастное вещество, хорошо различимое на делающихся в этот момент рентгеновских снимках. Чаще всего проводят катетеризацию (введение катетера) бедренной артерии.

По словам пострадавшего, этот катетер оставался в его теле более десяти лет, хотя он о нем не подозревал до 2015 года и повторного рентгена. Мужчине пришлось пережить несколько операций по удалению неожиданной находки, но примерно 50 сантиметров «проволоки» все еще находятся в его теле.

 
 
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Мужчина и его адвокат утверждают, что это произошло после процедуры под названием ангиография.
 
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