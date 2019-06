В теле пожилого немца случайно забыли больше метра «проволоки»

Источник материала: Tut.by

70-летний немец, проживающий в США, подал иск на 800 тысяч долларов на местного кардиохирурга. По словам пострадавшего, врач еще в 2005 году случайно забыл в теле пациента «провод» длиной почти в 1,44 метра. Об этом пишет Live Science.