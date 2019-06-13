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C 1 июля в Беларуси подорожают автомобили LADA

14.06.2019 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

C 1 июля LADA увеличит рекомендованные розничные цены в Беларуси. Модели прибавят в стоимости до 3%. Это вызвано тем, что российский автопроизводитель решил повысить отпускные цены для своих импортеров.


В настоящее время LADA в Беларуси входит в число лидеров автомобильного рынка, а модель Vesta, по данным БАА, является самым продаваемым новым автомобилем в стране.

С этого года в Беларуси действует новая региональная сеть LADA, полностью соответствующая всем корпоративным стандартам производителя. Список официальных дилеров новой сети LADA представлен на сайте.

 
 
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Это вызвано тем, что российский автопроизводитель решил повысить отпускные цены для своих импортеров.
 
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