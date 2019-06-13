C 1 июля в Беларуси подорожают автомобили LADA

Источник материала: Tut.by

C 1 июля LADA увеличит рекомендованные розничные цены в Беларуси. Модели прибавят в стоимости до 3%. Это вызвано тем, что российский автопроизводитель решил повысить отпускные цены для своих импортеров.





В настоящее время LADA в Беларуси входит в число лидеров автомобильного рынка, а модель Vesta, по данным БАА, является самым продаваемым новым автомобилем в стране.

С этого года в Беларуси действует новая региональная сеть LADA, полностью соответствующая всем корпоративным стандартам производителя. Список официальных дилеров новой сети LADA представлен на сайте .