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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) смогут оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковских карточек
Источник материала: Myfin
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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) смогут оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковских карточек
На стадии пилот-проекта находится технология оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских платежных карточек, которая в настоящий момент внедрена на...
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