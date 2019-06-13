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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) смогут оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковских карточек

14.06.2019 11:10 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Клиенты банка ВТБ (Беларусь) смогут оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковских карточек
Банк ВТБ (Беларусь)

Сервис поддерживает оплату банковскими карточками Visa и Mastercard банка ВТБ (Беларусь). Также оплатить проезд возможно с помощью смартфона, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC. Для оплаты проезда необходимо поднести банковскую карточку или мобильное устройство к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость разового проезда будет эквивалента стоимости бумажного талона.

 
 
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На стадии пилот-проекта находится технология оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских платежных карточек, которая в настоящий момент внедрена на...
 
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