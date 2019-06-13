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Нацбанк рассказал, почему подорожали продукты

14.06.2019 10:34 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Нацбанк рассказал, почему подорожали продукты
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

«Увеличение годовых темпов роста потребительских цен в мае 2019 г. обусловлено более быстрой динамикой сезонных цен и базовой инфляции при сохранении темпа роста регулируемых цен и тарифов практически на прежнем уровне», – отмечается в сообщении Нацбанка.

Годовая базовая инфляция в мае 2019 г. ускорилась до 5,2% (4,6% в апреле 2019 г.). Всему виной, согласно отчету, сохраняющееся влияние неблагоприятной конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции, которое обусловило формирование в отчетном месяце более высоких темпов роста цен на большинство видов продовольственных товаров, что стало основным фактором ускорения базовой инфляции в годовом выражении.

Так рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении ускорился с 4% до 9,5% в мае 2019 г.

 
 
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Относительно апреля потребительские цены в мае 2019 г. выросли на 0,3%.
 
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