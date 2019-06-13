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Как снижение курса доллара повлияет на покупательскую способность белорусов

14.06.2019 09:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как снижение курса доллара повлияет на покупательскую способность белорусов
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как покупать квартиру/машину?

Как снижение курса доллара повлияет на покупательскую способность белорусов– По законодательству все операции по покупке-продаже тех же машин, квартир должны проходить в белорусских рублях. На практике, особенно если речь идет о вторичном жилье, подержанных авто, которые продаются физлицу физлицом, как правило, фигурирует иностранная валюта.

Продажа за рубли происходит, если продавец – юрлицо: застройщик или автодилер. В то же время нередко цены устанавливаются исходя из курса доллара, поэтому если говорить о крупных покупках, не особенно важно, что стало с курсом.

Таким образом, если человек хранил деньги в долларах, то по большому счету доллары он и потратит.

На мелких покупках можно потерять?

– Другое дело мелкие покупки. Здесь, конечно, снижение курса доллара может привести к тому, что уменьшится количество белорусских рублей, которые можно выручить за доллары, и в итоге на деньги можно купить меньше, чем рассчитывали.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара в Беларуси снова падает, многие задают себе вопрос как быть, если сбережения хранятся как раз в американской валюте?
 
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