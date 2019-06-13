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Как снижение курса доллара повлияет на покупательскую способность белорусов
Источник материала: Myfin
Как покупать квартиру/машину?
– По законодательству все операции по покупке-продаже тех же машин, квартир должны проходить в белорусских рублях. На практике, особенно если речь идет о вторичном жилье, подержанных авто, которые продаются физлицу физлицом, как правило, фигурирует иностранная валюта.
Продажа за рубли происходит, если продавец – юрлицо: застройщик или автодилер. В то же время нередко цены устанавливаются исходя из
Таким образом, если человек хранил деньги в долларах, то по большому счету доллары он и потратит.
На мелких покупках можно потерять?
– Другое дело мелкие покупки. Здесь, конечно, снижение курса доллара может привести к тому, что уменьшится количество белорусских рублей, которые можно выручить за доллары, и в итоге на деньги можно купить меньше, чем рассчитывали.
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Курс доллара в Беларуси снова падает, многие задают себе вопрос как быть, если сбережения хранятся как раз в американской валюте?
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