Как снижение курса доллара повлияет на покупательскую способность белорусов

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Как покупать квартиру/машину?

– По законодательству все операции по покупке-продаже тех же машин, квартир должны проходить в белорусских рублях. На практике, особенно если речь идет о вторичном жилье, подержанных авто, которые продаются физлицу физлицом, как правило, фигурирует иностранная



Продажа за рубли происходит, если продавец – юрлицо: застройщик или автодилер. В то же время нередко цены устанавливаются исходя из курса доллара , поэтому если говорить о крупных покупках, не особенно важно, что стало с курсом. – По законодательству все операции по покупке-продаже тех же машин, квартир должны проходить в белорусских рублях. На практике, особенно если речь идет о вторичном жилье, подержанных авто, которые продаются физлицу физлицом, как правило, фигурирует иностранная валюта Продажа за рубли происходит, если продавец – юрлицо: застройщик или автодилер. В то же время нередко цены устанавливаются исходя из, поэтому если говорить о крупных покупках, не особенно важно, что стало с курсом. Таким образом, если человек хранил деньги в долларах, то по большому счету доллары он и потратит.

На мелких покупках можно потерять?

– Другое дело мелкие покупки. Здесь, конечно, снижение курса доллара может привести к тому, что уменьшится количество белорусских рублей, которые можно выручить за доллары, и в итоге на деньги можно купить меньше, чем рассчитывали.