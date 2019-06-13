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Первая в мире интуитивная клавиатура Click Touch появится на рынке в конце августа
Источник материала: Myfin
По технологии Clevetura сенсоры встроены в кнопки. Это в корне отличается от принципа работы других устройств, таких как ноутбуки или клавиатуры с вынесенной сенсорной панелью. Клавиши реагируют на касания и жесты, как тачпад или мышь. Не изменяя положение рук, можно напечатать текст, прокрутить страницу или подвинуть курсор.
Что важно, переход между режимами автоматический. Встроенный микроконтроллер мгновенно распознает и обрабатывает каждое касание и нажатие. Система определяет характер действий, а пользователь может не задумываться, в каком режиме работает. В этом и заключается уникальность системы, которая обеспечивает интуитивное взаимодействие с устройством и новый пользовательский опыт.
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Белорусский стартап Clevetura (ООО Клэвэтура ) завершил создание интуитивной клавиатурной системы технологии, которая соединяет вместе клавиатуру, тачпад и мышь.
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