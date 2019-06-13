Источник материала: Myfin



Первая в мире интуитивная клавиатура Click&Touch появится на рынке в конце августа

По технологии Clevetura сенсоры встроены в кнопки. Это в корне отличается от принципа работы других устройств, таких как ноутбуки или клавиатуры с вынесенной сенсорной панелью. Клавиши реагируют на касания и жесты, как тачпад или мышь. Не изменяя положение рук, можно напечатать текст, прокрутить страницу или подвинуть курсор.

Что важно, переход между режимами автоматический. Встроенный микроконтроллер мгновенно распознает и обрабатывает каждое касание и нажатие. Система определяет характер действий, а пользователь может не задумываться, в каком режиме работает. В этом и заключается уникальность системы, которая обеспечивает интуитивное взаимодействие с устройством и новый пользовательский опыт.