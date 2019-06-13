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Новую одежду под видом секонд-хенда пытались ввезти из Латвии
14.06.2019 11:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Оба иницидента произошли в пункте таможенного оформления «Бремино-Орша».
Транспортные средства следовали с территории Латвии в Беларусь. По документам в грузовых отсеках автопоездов находились одежда и обувь, бывшие в употреблении.
При досмотре сотрудники таможни обнаружили одежду и обувь с этикетками, без признаков износа, в том числе из кожи. Указание на некоторые из обнаруженных позиций вовсе отсутствовало в сопроводительных документах, сообщает
Субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах. Предварительная оценочная стоимость одежды и обуви составила более 85,5 тысячи рублей.
Начаты процессы по признакам совершения административных правонарушений по ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси. Статьей предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товара с конфискацией или без конфискации по решению суда.
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Всего витебские таможенники зафиксировали две попытки нелегального провоза одежды.
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