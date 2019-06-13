Ученые рассказали, что нужно есть вместо красного и переработанного мяса, чтобы жить дольше

Источник материала: Tut.by

Больше красного и переработанного мяса в рационе связали с увеличением риска преждевременной смерти. Но риск смерти сокращается, когда вместо порции бекона и ветчины мы выбираем курицу, овощи или орехи, пишет The Guardian . Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале BMJ .



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Ученые из США и Китая проанализировали пищевые привычки 54 тысяч женщин и 28 тысяч мужчин за восемь лет. Каждые два года испытуемых просили пройти опрос о том, как часто они едят определенные продукты. За время наблюдений умерли 14 тысяч человек — в основном, от болезней сердца, рака, респираторных заболеваний или деменции.

Исследователи пришли к выводу, что те, кто съедал больше 3,5 порций красного или переработанного мяса в неделю, имели на 10% более высокий риск смерти за восемь лет наблюдений. Причем переработанное мясо — это, например, ветчина и бекон — оказалось опаснее красного: в первом случае риск смерти был выше на 13%, во втором — на 9%. Зато употребление вместо одной порции мяса в день порции рыбы снизили риск смерти на 17% в следующие восемь лет.

Авторы отмечают, что, поскольку это наблюдательное исследование, оно не доказывает того, что слишком много красного и переработанного мяса — причина преждевременной смерти; лишь то, что между ними есть связь. Хотя ученые постарались сделать поправку на такие факторы как физическая активность, курение, употребление алкоголя и питание в целом, могут быть и другие факторы, повлиявшие на результаты.

— Мы не говорим, что все должны стать вегетарианцами или веганами, — объясняет ведущий автор исследования Фрэнк Б. Ху из Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне. — Тем не менее, есть плюсы в том, чтобы заменить часть красного мяса в своем рационе на овощи или орехи.

— Если вы едите более 90 грамм мяса в день, вам рекомендуется сократить его потребление, — пишет Национальная служба здравоохранения Великобритании .