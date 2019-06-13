Honda показала платформу для своего городского электромобиля

Источник материала: Tut.by

В Honda, похоже, завершили инженерную проработку платформы электромобиля Honda e, прием заказов на который уже начался в некоторых странах Европы. Накануне японцы обнародовали некоторые характеристики «пятидверки», запуск которой в серию несколько затянулся.





Электромобильное шасси хэтчбека, уверяют в Honda, создавалось с чистого листа, то есть какой-либо унификации по компонентам с нынешними моделями марки тут нет. Из ее главных особенностей — независимая подвеска «по кругу» и расположенная под полом салона в пределах базы литий-ионная батарея с жидкостным охлаждением. Разработчики говорят о низком центре тяжести и идеальной развесовке по осям (50:50).





Емкость батареи Honda e — 35,5 кВтч, а для быстрой зарядки используется разъем CCS2 DC (зарядить аккумулятор на 80% можно будет в среднем за полчаса). По паспорту японский электрокар может проехать до 200 км. Электродвигатель установлен на задней оси, но его характеристики по-прежнему не обнародованы.

По словам хондовцев, в Европе к настоящему моменту свою заинтересованность в покупке электрокара выразили без малого 30 тысяч человек. Серийный образец Honda e японцы покажут осенью на автосалоне во Франкфурте, но в шоу-румах дилеров первые машины ожидаются не раньше следующего года.