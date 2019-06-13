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Honda показала платформу для своего городского электромобиля

14.06.2019 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Honda, похоже, завершили инженерную проработку платформы электромобиля Honda e, прием заказов на который уже начался в некоторых странах Европы. Накануне японцы обнародовали некоторые характеристики «пятидверки», запуск которой в серию несколько затянулся.


Электромобильное шасси хэтчбека, уверяют в Honda, создавалось с чистого листа, то есть какой-либо унификации по компонентам с нынешними моделями марки тут нет. Из ее главных особенностей — независимая подвеска «по кругу» и расположенная под полом салона в пределах базы литий-ионная батарея с жидкостным охлаждением. Разработчики говорят о низком центре тяжести и идеальной развесовке по осям (50:50).


Емкость батареи Honda e — 35,5 кВтч, а для быстрой зарядки используется разъем CCS2 DC (зарядить аккумулятор на 80% можно будет в среднем за полчаса). По паспорту японский электрокар может проехать до 200 км. Электродвигатель установлен на задней оси, но его характеристики по-прежнему не обнародованы.

По словам хондовцев, в Европе к настоящему моменту свою заинтересованность в покупке электрокара выразили без малого 30 тысяч человек. Серийный образец Honda e японцы покажут осенью на автосалоне во Франкфурте, но в шоу-румах дилеров первые машины ожидаются не раньше следующего года.

 
 
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Обнародованы некоторые характеристики электрической «пятидверки» Honda, запуск которой в серию несколько затянулся.
 
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