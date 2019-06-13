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«Бикфордов шнур зажжен». Минское «Динамо» объявит сегодня о назначении тандема тренеров

14.06.2019 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявит сегодня о назначении главного тренера. Об этом сообщил телеграм-канал «зубров».


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Бикфордов шнур зажжен. Бомба взорвется совсем скоро. Сегодня объявим тандем тренеров, который возглавит «Динамо-Минск» в предстоящем сезоне, — говорится в сообщении.

Напомним, что 10 июня руководитель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич заявил, что в ближайшее будут озвучены имена представителей тренерского штаба. Шуневич анонсировал, что с большой долей вероятности главным тренером будет иностранец, «остальной штаб будет белорусский».

По окончании минувшего сезона контракт с Андреем Сидоренко продлен не был. 14 мая клуб объявил, что наставником команды станет Александр Андриевский. Однако уже на третий день после этого минское «Динамо» сообщило, что не смогло договориться с тренером.

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Ранее российский портал «Чемпионат» сообщал, что главным тренером минского «Динамо» может снова стать канадец Крэйг Вудкрофт, под руководством которого команда в 2016—2017 годах выдала лучший сезон за время выступления в КХЛ. Одним из его ассистентов в публикации назывался самый результативный белорусский хоккеист в НХЛ Михаил Грабовский, другим — специалист Павел Перепехин, хорошо зарекомендовавший себя в работе с юниорской и молодежной сборными Беларуси, а на ЧМ-2019 в Нур-Султане помогавший Андрею Сидоренко в штабе национальной команды.

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Ходили также слухи, что спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков во время чемпионата мира в дивизионе IA провел переговоры с российским специалистом Андреем Назаровым по поводу его работы в минском «Динамо». Однако недавно и Бережков, и Назаров информацию о переговорах опровергли.

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявит сегодня о назначении главного тренера. Об этом сообщил телеграм-канал «зубров».
 
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