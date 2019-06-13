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«Бикфордов шнур зажжен». Минское «Динамо» объявит сегодня о назначении тандема тренеров
Источник материала: Tut.by
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявит сегодня о назначении главного тренера. Об этом сообщил
— Бикфордов шнур зажжен. Бомба взорвется совсем скоро. Сегодня объявим тандем тренеров, который возглавит «Динамо-Минск» в предстоящем сезоне, — говорится в сообщении.
Напомним, что 10 июня руководитель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич
По окончании минувшего сезона контракт с Андреем Сидоренко продлен не был. 14 мая клуб
Ранее российский портал «Чемпионат»
Ходили также слухи, что спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков во время чемпионата мира в дивизионе IA провел переговоры с российским специалистом Андреем Назаровым по поводу его работы в минском «Динамо». Однако недавно и
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявит сегодня о назначении главного тренера. Об этом сообщил телеграм-канал «зубров».
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