Достойная пенсия Грибаускайте: такие деньги большинству жителей Литвы могут только сниться

Источник материала: Tut.by

Даля Грибаускайте на посту президента Литвы будет еще около месяца, до инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы. Если политик больше решит не работать, то она может выйти на пенсию — ей полагается солидная рента. Кроме того, с 66 лет она будет получать и европейскую пенсию.



Фото: Reuters

Согласно Конституции, новый президент вступит в должность после инаугурации, назначенной на 12 июня. Грибаускайте занимала должность президента Литвы в течение 10 лет.

Канцелярия президента информировала DELFI, что пенсию по старости Грибаускайте получает с июля 2018 года, она составляет 685 евро в месяц. Дополнительно на пенсию Грибаускйате не откладывала.

Правда, жить только на содровскую пенсию (Содра - Фонд социального страхования Литвы. Прим. авт.) ей не придется. После окончания срока полномочий, президент будет получать ренту в размере 38,79% от президентской зарплаты. Зарплата президента Литвы составляет 9515 евро «на бумаге» или 5756 евро «на руки». Значит, рента составит 3690 евро.

Эта сумма может меняться, если изменится зарплата действующего президента, но, по закону, уменьшиться она не может.

В 2009 году президент Грибаускайте три года по своей воле получала лишь половину президентской зарплаты. Тогда ее зарплата составляла 21 000 литов или 6163 евро (значит, 3 года она получала 10 200 литов или 3081 евро). Так она поступила потому, что получала выплату, полагавшуюся бывшим еврокомиссарам в размере 7900 евро в месяц, писало в 2009 году агентство BNS.

5 лет Грибаускайте проработала еврокомиссаром по финансам и бюджету. За это время она заработала европейскую пенсию, которую начнет получать с 66 лет. Примерно это будет еще около 3650 евро в месяц. Значит, через несколько лет Грибаускайте будет получать больше 8000 евро в месяц.

Кроме того, она декларировал сбережения на сумму 290 000 евро. Но по крайней мере пока не похоже, чтобы она собиралась завершать политическую карьеру и уходить на пенсию.

Поговаривают, что она может претендовать на пост главы Совета ЕС. 12 июля представитель парламента Литвы в ЕС Матас Малдейкис сказал агентству ELTA и о другом посте, который может занять Грибаускайте. По его словам, неофициально говорят о том, что появится пост заместителя главы Совета ЕС, который будет отвечать за страны еврозоны. Малдейкис сказал, что у Грибаускайте есть хорошие шансы и преимущества перед конкурентами.