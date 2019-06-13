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На экранах смартфонов Huawei появилась навязчивая реклама
Источник материала: Tut.by
Издание Android Police
На это пожаловались пользователи соцсетей, являющиеся владельцами моделей P30 Pro, P20 и P20 Pro, P20 Lite, а также Honor 10. Надписи с упоминанием Booking появляются на стандартных предустановленных обоях с пейзажами.
Android Police уточняет, что на это указали пользователи из разных стран. Например, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, ЮАР, Норвегии и Германии. Сообщается, что единственный способ избежать такой рекламы — использовать сторонние обои.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:
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На это указали пользователи из разных стран.
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