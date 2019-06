На экранах смартфонов Huawei появилась навязчивая реклама

Источник материала: Tut.by

Издание Android Police пишет , что компания Huawei на экранах блокировки некоторых своих смартфонов начала размещать рекламу сервиса Booking.com.

#Huawei has turned the random landscape backgrounds on the lock screen into ads. Wtf fuck this pic.twitter.com/6dAUeu17Jf — Alex (@ValexWhoa) 13 июня 2019 г.

На это пожаловались пользователи соцсетей, являющиеся владельцами моделей P30 Pro, P20 и P20 Pro, P20 Lite, а также Honor 10. Надписи с упоминанием Booking появляются на стандартных предустановленных обоях с пейзажами.

Wtf. https://t.co/Fv4RzUmM1D ads on my lock screen. Anyone else with a Huawei getting this? pic.twitter.com/ILI6vs6wVD — Ed Spencer (@efjspencer) 13 июня 2019 г.

@Huawei_Europe Why is there advertisement on my lock screen?! Have I signed up to this in some small print T&C somewhere? pic.twitter.com/w6zS9ysuwk — RAYZ (@justicefingers) 12 июня 2019 г.

Android Police уточняет, что на это указали пользователи из разных стран. Например, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, ЮАР, Норвегии и Германии. Сообщается, что единственный способ избежать такой рекламы — использовать сторонние обои.

