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На экранах смартфонов Huawei появилась навязчивая реклама

14.06.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание Android Police пишет, что компания Huawei на экранах блокировки некоторых своих смартфонов начала размещать рекламу сервиса Booking.com.

На это пожаловались пользователи соцсетей, являющиеся владельцами моделей P30 Pro, P20 и P20 Pro, P20 Lite, а также Honor 10. Надписи с упоминанием Booking появляются на стандартных предустановленных обоях с пейзажами.

Android Police уточняет, что на это указали пользователи из разных стран. Например, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, ЮАР, Норвегии и Германии. Сообщается, что единственный способ избежать такой рекламы — использовать сторонние обои.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:

 
 
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На это указали пользователи из разных стран.
 
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