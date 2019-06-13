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Выпускные вечера в верхнедвинских школах
14.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В прекрасную пору начала лета и новой взрослой жизни приходит этот удивительный романтический вечер – школьный выпускной бал. Позади годы учёбы и выпускные экзамены, впереди – освоение профессии и самостоятельная жизнь.
На выпускных вечерах вчерашние школьники получили заслуженные награды, в их адрес звучало немало тёплых поздравлений и добрых пожеланий. А чаще всего ребятам желали успешно поступить в избранные учебные заведения, получить желанную специальность и не забывать о родной школе и земле, которая их взрастила.
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> В прекрасную пору начала лета и новой взрослой жизни приходит этот удивительный романтический вечер – школьный выпускной бал. Позади годы учёбы и выпускные...
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