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Выпускные вечера в верхнедвинских школах

14.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В прекрасную пору начала лета и новой взрослой жизни приходит этот удивительный романтический вечер – школьный выпускной бал. Позади годы учёбы и выпускные экзамены, впереди – освоение профессии и самостоятельная жизнь.
В этом году в районе 111 выпускников 11-х и 188 – 9-х классов. Верхнедвинские юноши и девушки успешно закончили курс обучения и прошли выпускные испытания. В Верхне-двинской гимназии, у которой в этом году 26 выпускников среднего и 33 – базового уровня обучения, 4 аттестата с награждением золотой медалью, 11 похвальных листов, 4 свидетельства с отличием. В СШ №2 – 37 выпускников 11-х и 47 – 9 классов, по одной золотой медали и свидетельству особого образца о базовом образовании.

Выпускные вечера в верхнедвинских школах

Выпускные вечера в верхнедвинских школах

Выпускные вечера в верхнедвинских школах

Выпускные вечера в верхнедвинских школах

На выпускных вечерах вчерашние школьники получили заслуженные награды, в их адрес звучало немало тёплых поздравлений и добрых пожеланий. А чаще всего ребятам желали успешно поступить в избранные учебные заведения, получить желанную специальность и не забывать о родной школе и земле, которая их взрастила.
И вот зазвучали трогательные мелодии, закружил школьный вальс, в небо взмыли шары… Для каждого выпуска этот бал неповторим – пройдут годы, но воспоминания о нём будут самыми сокровенными и волнующими.

 
 
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> В прекрасную пору начала лета и новой взрослой жизни приходит этот удивительный романтический вечер – школьный выпускной бал. Позади годы учёбы и выпускные...
 
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