В Верхнедвинском лесхозе появились новые уголки для отдыха

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Может ли крокодил ужиться с цаплями? Может, если речь идёт о территории ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз», где на газоне «пасутся» цапли, а возле фонтана «притаился» крокодил.

В том, что здесь работают по-настоящему умелые и творческие люди, мы убедились сами. Недавно на территории появились зелёные газоны и необычные клумбы, высажено более 40 видов растений, в том числе – экзотических. Придать современный вид территории призваны декоративные фонари и фонтан. Возле него приятно посидеть в жару на скамейках, сделанных умельцами лесхоза Алексеем Барановским, Владимиром Поздняком и Александром Воробьём. Как и в рубленой беседке с деревянными столом и скамьями, которую уже облюбовали работники для отдыха в обеденный перерыв.



Самым главным украшением территории стал кованый логотип предприятия. Идея фирменного знака принадлежит директору лесхоза А. И. Студенкову. Задумку воплотил в жизнь верхнедвинский мастер кузнечного дела Владимир Карпецкий.

– Идея необычного, а главное, уютного оформления территории возникла ещё в прошлом году, – рассказал заместитель директора по идеологической работе лесхоза Юрий Венгер. – Правда, осуществить её удалось только в этом. Особенно красиво здесь в вечернее время, когда загораются фонари, а вода в фонтане меняет цвет – его оснастили подсветкой.

Растения для озеленения использовали преимущественно свои, из питомника. А «экзоты» приобрели в Могилевском специализированном питомнике.

Установили ограждение территории, сделали стоянку для транспорта сотрудников. Осталось закрепить удерживающие элементы для велосипедов. В планах – посадить «живую» изгородь из туй, которая отделила бы лесхоз от частного сектора.

– Много сделано, но ещё больше предстоит, – говорит Юрий Сергеевич. – В деле благоустройства нет предела совершенству!

Ксения ТОМАШЕВИЧ.

Фото автора.