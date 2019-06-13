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В Верхнедвинском лесхозе появились новые уголки для отдыха

14.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Верхнедвинском лесхозе появились новые уголки для отдыха

Может ли крокодил ужиться с цаплями? Может, если речь идёт о территории ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз», где на газоне «пасутся» цапли, а возле фонтана «притаился» крокодил.

В том, что здесь работают по-настоящему умелые и творческие люди, мы убедились сами. Недавно на территории появились зелёные газоны и необычные клумбы, высажено более 40 видов растений, в том числе – экзотических. Придать современный вид территории призваны декоративные фонари и фонтан. Возле него приятно посидеть в жару на скамейках, сделанных умельцами лесхоза Алексеем Барановским, Владимиром Поздняком и Александром Воробьём. Как и в рубленой беседке с деревянными столом и скамьями, которую уже облюбовали работники для отдыха в обеденный перерыв.

В Верхнедвинском лесхозе появились новые уголки для отдыха

В Верхнедвинском лесхозе появились новые уголки для отдыха
Самым главным украшением территории стал кованый логотип предприятия. Идея фирменного знака принадлежит директору лесхоза А. И. Студенкову. Задумку воплотил в жизнь верхнедвинский мастер кузнечного дела Владимир Карпецкий.
– Идея необычного, а главное, уютного оформления территории возникла ещё в прошлом году, – рассказал заместитель директора по идеологической работе лесхоза Юрий Венгер. – Правда, осуществить её удалось только в этом. Особенно красиво здесь в вечернее время, когда загораются фонари, а вода в фонтане меняет цвет – его оснастили подсветкой.
Растения для озеленения использовали преимущественно свои, из питомника. А «экзоты» приобрели в Могилевском специализированном питомнике.
Установили ограждение территории, сделали стоянку для транспорта сотрудников. Осталось закрепить удерживающие элементы для велосипедов. В планах – посадить «живую» изгородь из туй, которая отделила бы лесхоз от частного сектора.
– Много сделано, но ещё больше предстоит, – говорит Юрий Сергеевич. – В деле благоустройства нет предела совершенству!
Ксения ТОМАШЕВИЧ.
Фото автора.

 
 
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