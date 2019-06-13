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В Верхнедвинском лесхозе появились новые уголки для отдыха
14.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Может ли крокодил ужиться с цаплями? Может, если речь идёт о территории ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз», где на газоне «пасутся» цапли, а возле фонтана «притаился» крокодил.
В том, что здесь работают по-настоящему умелые и творческие люди, мы убедились сами. Недавно на территории появились зелёные газоны и необычные клумбы, высажено более 40 видов растений, в том числе – экзотических. Придать современный вид территории призваны декоративные фонари и фонтан. Возле него приятно посидеть в жару на скамейках, сделанных умельцами лесхоза Алексеем Барановским, Владимиром Поздняком и Александром Воробьём. Как и в рубленой беседке с деревянными столом и скамьями, которую уже облюбовали работники для отдыха в обеденный перерыв.
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> Может ли крокодил ужиться с цаплями? Может, если речь идёт о территории ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз», где на газоне «пасутся» цапли, а возле фонтана «притаился»...
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