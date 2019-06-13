Беларусь ограничит использование воздушного пространства на период II Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

ГУП "Национальное кадастровое агентство" разместило на публичной кадастровой карте ( www.map.nca.by ) зоны ограничения использования воздушного пространства Беларуси, которые вводятся на период проведения II Европейских игр, сказано в сообщении Госкомитета по имуществу Беларуси.

Зоны ограничения устанавливаются в период с 9.00 17 июня 2019 года до 9.00 4 июля 2019 года и распространяются на воздушные суда (включая беспилотные летательные аппараты, БЛА) и авиамодели.

В сообщении ГКИ отмечается, что границы ограничения воздушного пространства сформированы министерством обороны Беларусь в соответствии с указом президента Беларуси Александра Лукашенко №191 от 20 мая 2019 года, которым утвержден комплекс мер по обеспечению безопасности на период проведения Евроигр.

В соответствии с указом, в частности, запрещено использование БЛА над спортивными объектами.

Ранее сообщалось, что в июне Лукашенко подписал другой указ, которым разрешается уничтожать беспилотники и авиамодели, которые летают в запретных зонах – воздушном пространстве над базами с боеприпасами, предприятиями нефтеперерабатывающей промышленности, БелАЭС.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В играх примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. В Минске ожидают, что Евроигры посетят около 50 тыс. болельщиков.