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Температурный рекорд вековой давности побит в Минске

14.06.2019 11:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Рекорд максимальной температуры воздуха был побит в Минске 13 июня, сообщили в Белгидромете.

Холоднее всего в этот день было в 1955 году, когда температура не преодолела отметку в 3 градуса, жарче всего, до 2019-го, - 101 год назад, в 1912-м, свидетельствует статистика учреждения. Тогда воздух прогрелся до 30 градусов.

В текущем году в столице температура 13 июня дошла до отметки в 34 градуса. По Беларуси среднесуточные показатели, как отметили синоптики, были на 7-12°С выше климатической нормы, в зависимости от региона.

 
Теги: Минск
 
 
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Рекорд максимальной температуры воздуха был побит в Минске 13 июня, сообщили в Белгидромете. Холоднее всего в этот день было в 1955 году, когда температура не...
 
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