Температурный рекорд вековой давности побит в Минске

Источник материала: Интерфакс

Рекорд максимальной температуры воздуха был побит в Минске 13 июня, сообщили в Белгидромете.

Холоднее всего в этот день было в 1955 году, когда температура не преодолела отметку в 3 градуса, жарче всего, до 2019-го, - 101 год назад, в 1912-м, свидетельствует статистика учреждения. Тогда воздух прогрелся до 30 градусов.

В текущем году в столице температура 13 июня дошла до отметки в 34 градуса. По Беларуси среднесуточные показатели , как отметили синоптики, были на 7-12°С выше климатической нормы, в зависимости от региона.