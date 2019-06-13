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Температурный рекорд вековой давности побит в Минске
Источник материала: Интерфакс
Рекорд максимальной температуры воздуха был побит в Минске 13 июня, сообщили в Белгидромете.
Холоднее всего в этот день было в 1955 году, когда температура не преодолела отметку в 3 градуса, жарче всего, до 2019-го, - 101 год назад, в 1912-м, свидетельствует
В текущем году в столице температура 13 июня дошла до отметки в 34 градуса. По Беларуси
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Рекорд максимальной температуры воздуха был побит в Минске 13 июня, сообщили в Белгидромете. Холоднее всего в этот день было в 1955 году, когда температура не...
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