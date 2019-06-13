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Губернатор Брестской области распорядился остановить строительство аккумуляторного завода "Айпауэр"

14.06.2019 11:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в пятницу подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода  ООО "Айпауэр" в Бресте.

"Приостановить строительство объекта "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ "Брест" район "Аэропорта" 1 пусковой комплекс" до устранения выявленных нарушений", – говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Брестского облисполкома.

В документе сказано, что соответствующее решение принято на основании закона о местном управлении и самоуправлении, а также информации, предоставленной министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Губернатор Брестской области распорядился остановить строительство аккумуляторного завода "Айпауэр"

Фото: brest.greenbelarus.info

(последует)

 
Теги: Брест
 
 
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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в пятницу подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода  ООО "Айпауэр" в...
 
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