Источник материала: Интерфакс

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в пятницу подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода ООО "Айпауэр" в Бресте.

"Приостановить строительство объекта "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ "Брест" район "Аэропорта" 1 пусковой комплекс" до устранения выявленных нарушений", – говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Брестского облисполкома.

В документе сказано, что соответствующее решение принято на основании закона о местном управлении и самоуправлении, а также информации, предоставленной министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.





Фото: brest.greenbelarus.info

(последует)