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Губернатор Брестской области распорядился остановить строительство аккумуляторного завода "Айпауэр"
Источник материала: Интерфакс
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в пятницу подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода ООО "Айпауэр" в Бресте.
"Приостановить строительство объекта "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ "Брест" район "Аэропорта" 1 пусковой комплекс" до устранения выявленных нарушений", – говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Брестского облисполкома.
В документе сказано, что соответствующее решение принято на основании закона о местном управлении и самоуправлении, а также информации, предоставленной министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Фото: brest.greenbelarus.info
(последует)
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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в пятницу подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода ООО "Айпауэр" в...
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