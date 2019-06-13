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Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам

14.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, обратил внимание на наличие кризиса в сфере глобальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны, — сказал глава государства. — В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека».

Александр Лукашенко отметил, что в свое время страны много уповали на глобализацию, полагая, что она принесет избавление от всех бед и несчастий. «Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам», — заявил белорусский лидер.

В связи с этим он подчеркнул, что без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе. «В этих условиях, на наш взгляд, чрезвычайно возрастают роль и значение международных институтов и механизмов, созданных после распада биполярного мира и успешно адаптирующихся к новой геополитической ситуации. Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия, — уверен глава государства. — Организация может и, главное, должна (этого ждут люди) содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере».

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, обратил внимание на наличие кризиса в сфере...
 
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