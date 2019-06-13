Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, обратил внимание на наличие кризиса в сфере глобальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны, — сказал глава государства. — В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека».

Александр Лукашенко отметил, что в свое время страны много уповали на глобализацию, полагая, что она принесет избавление от всех бед и несчастий. «Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам», — заявил белорусский лидер.

В связи с этим он подчеркнул, что без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе. «В этих условиях, на наш взгляд, чрезвычайно возрастают роль и значение международных институтов и механизмов, созданных после распада биполярного мира и успешно адаптирующихся к новой геополитической ситуации. Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия, — уверен глава государства. — Организация может и, главное, должна (этого ждут люди) содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере».

ШОС может стать платформой для построения многополярного мира — Жээнбеков

Президент Кыргызстана отметил, что на встрече глав государств в узком составе лидеры стран — членов ШОС обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности организации и международной повестки дня.

Токаев: следует поддерживать и укреплять потенциал ШОС «Шанхайская организация сотрудничества, по моему убеждению, является одним из самых эффективных и авторитетных международных объединений. Будучи молодой организацией, она достигла успехов в своем развитии», — сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Китай призывает формировать открытую мировую экономику «ШОС призвана стать образцом взаимовыгодного сотрудничества. Мы призываем отстаивать многостороннюю торговую систему и формировать открытую мировую экономику», — заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

Необходимо приступить к формированию в ШОС пула современных технопарков — Токаев «В условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС», — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев выступил за создание Центра ШОС по информационной безопасности «Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети и требует дополнительных мер по обеспечению кибербезопасности», — отметил Президент Казахстана Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Партнерство в Евразии должно строиться без политического и экономического эгоизма — Путин Владимир Путин заверил, что Россия со своей стороны будет и далее взаимодействовать с коллегами по ШОС в контексте идущих в Евразии интеграционных процессов, в плане гармонизации национальных стратегий развития и региональных многосторонних экономических проектов.

Россия намерена добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств — Путин «Как председатель в ШОС имеем в виду добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств, — сказал Владимир Путин. — Считаем такой путь единственно логичным и правильным».

Токаев выступил за создание Центра ШОС по информационной безопасности «Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети и требует дополнительных мер по обеспечению кибербезопасности», — отметил Президент Казахстана Казахстана Касым-Жомарт Токаев. https://www.belta.by/