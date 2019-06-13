Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Биржа открыла торги падением доллара на минимум за 290 дней, биткойн +116.79.

Курс доллара снизился лишь на 0,0001 рубля до 2,0703 BYN/USD. Это минимальный уровень с 28 августа 2018 года — более 9,5 месяца назад.

Курс евро упал на 0,0032 рубля до 2,3359 BYN/EUR — минимального значения за 15 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0074 рубля до 3,2120 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 8249.51$ (+116.79);

Bitcоin Cash/ВСС – 407.68$ (+5.58);

DigitalCash − 152.86$ (-3.47);

Еthеreum − 255.95$ (-4.17);

ZCаsh − 89.3$ (+0.92);

Monero − 89.64$ (-1.51).



