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Проходит XIV Республиканская спартакиада школьников

14.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В числе 2800 юных спортсменов из всех уголков Беларуси Минскую область в Республиканской спартакиаде школьников-2019 представляют порядка 400 ребят — победителей и призеров областных, республиканских и международных соревнований.

С 10 по 19 июня 2019 года в рамках спартакиады проводятся финальные состязания по 21 виду спорта. Юные спортсмены соревнуются на площадках лучших физкультурно-спортивных сооружений центрального региона – в Борисове, Жодино, Вилейке, Молодечно, Слуцке, Солигорске, Червене.

Состязания среди юношей по баскетболу проходят сейчас в Червенской спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва, а в СДЮШОР № 1 г. Молодечно уже определены первые победители спартакиады. В соревнованиях по греко-римской борьбе у команды Минской области «золотая середина» ­­– 4-е место. Впереди – состязания по гандболу, настольному теннису, фехтованию и ряду других спортивных дисциплин.

А 15 июня в Летнем амфитеатре государственного учреждения «Дворец культуры г. Молодечно» пройдет марш-парад команд-участников XIV Республиканской спартакиады школьников из всех регионов страны.

В этом торжественном мероприятии примут участие руководители Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Минского областного исполнительного комитета, ветераны спорта, ведущие спортсмены страны.




 
 
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В числе 2800 юных спортсменов из всех уголков Беларуси Минскую область в Республиканской спартакиаде школьников-2019 представляют порядка 400 ребят...
 
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