﻿ Услуги населению. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Услуги населению

14.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Услуги населению, проживающему не только в районном центре, но и в сельских населённых пунктах, оказывают работники участка бытового обслуживания КУПП «ГПКиТС».

Услуги населению

На снимке: клиента обслуживает парикмахер Татьяна Шостак.

Постоянные клиенты участка бытового обслуживания, который многие по старинке до сих пор называют КБО, знают, что здесь работают настоящие профессионалы своего дела, которые оказывают широкий спектр услуг. К слову, здесь действуют довольно привлекательные для потребителя цены.

  Четыре парикмахера работают не только на участке, согласно утверждённому графику они выезжают на село: обслуживают население в горпосёлке Езерище, агрогородках Веремеевка, Бычиха, Пальминка, Вировля, Межа, Долгополье, Вархи, д. Загузье. Мастер участка бытового обслуживания Надежда Базыленко отмечает, что работать с населением в Вархах и Загузье помогают на добровольных началах местные старейшины Тамара Тимофеева и Лариса Свищикова, они собирают заявки у всех желающих. Парикмахерам, которые постоянно следят за трендами и повышают квалификацию, под силу не только мужские и женские стрижки, они могут соорудить причёски различной степени сложности, в том числе свадебные. Модницам здесь предлагают также покраску бровей и ресниц качественными материалами.

  На участке бытового обслуживания оказывают услуги химчистки и прачечной: собирают заказы, причём, и в городе, и на селе, и отвозят их в Витебск. Клиенты, особенно пожилого возраста, отмечают, что для них это очень удобно — не нужно далеко ехать, принёс вещь, а в указанный срок пришёл и забрал её.

  В швейном цеху принимают заказы на пошив постельного белья и других изделий. Большим спросом у городокчан, со слов Надежды Базыленко, пользуется мелкий ремонт. Граждане обращаются с просьбой заменить замок, укоротить и подшить брюки и т. д. Работу выполняет опытный мастер с многолетним стажем.

  Оказывают на участке и услуги по ремонту обуви: меняют набойки, замки «молнии», устанавливают профилактику на подошвы и т. д. Наибольший наплыв клиентов наблюдается в начале сезона. Так, например, уже в сентябре рачительные хозяйки начинают задумываться о ремонте зимней обуви.

  На участке бытового обслуживания работает прокат детских электромобилей, туристических палаток, представлен широкий ассортимент свадебных украшений для машин и зала. В ритуальном цеху изготавливают венки, которые тут же продают.

Любовь ШЛЕЙКО.

 

 

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услуги населению, проживающему не только в районном центре, но и в сельских населённых пунктах, оказывают работники участка бытового обслуживания КУПП «ГПКиТС»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Проходит XIV Республиканская спартакиада школьников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика