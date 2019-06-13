Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Услуги населению, проживающему не только в районном центре, но и в сельских населённых пунктах, оказывают работники участка бытового обслуживания КУПП «ГПКиТС».

Постоянные клиенты участка бытового обслуживания, который многие по старинке до сих пор называют КБО, знают, что здесь работают настоящие профессионалы своего дела, которые оказывают широкий спектр услуг. К слову, здесь действуют довольно привлекательные для потребителя цены.

Четыре парикмахера работают не только на участке, согласно утверждённому графику они выезжают на село: обслуживают население в горпосёлке Езерище, агрогородках Веремеевка, Бычиха, Пальминка, Вировля, Межа, Долгополье, Вархи, д. Загузье. Мастер участка бытового обслуживания Надежда Базыленко отмечает, что работать с населением в Вархах и Загузье помогают на добровольных началах местные старейшины Тамара Тимофеева и Лариса Свищикова, они собирают заявки у всех желающих. Парикмахерам, которые постоянно следят за трендами и повышают квалификацию, под силу не только мужские и женские стрижки, они могут соорудить причёски различной степени сложности, в том числе свадебные. Модницам здесь предлагают также покраску бровей и ресниц качественными материалами.

На участке бытового обслуживания оказывают услуги химчистки и прачечной: собирают заказы, причём, и в городе, и на селе, и отвозят их в Витебск. Клиенты, особенно пожилого возраста, отмечают, что для них это очень удобно — не нужно далеко ехать, принёс вещь, а в указанный срок пришёл и забрал её.

В швейном цеху принимают заказы на пошив постельного белья и других изделий. Большим спросом у городокчан, со слов Надежды Базыленко, пользуется мелкий ремонт. Граждане обращаются с просьбой заменить замок, укоротить и подшить брюки и т. д. Работу выполняет опытный мастер с многолетним стажем.

Оказывают на участке и услуги по ремонту обуви: меняют набойки, замки «молнии», устанавливают профилактику на подошвы и т. д. Наибольший наплыв клиентов наблюдается в начале сезона. Так, например, уже в сентябре рачительные хозяйки начинают задумываться о ремонте зимней обуви.

На участке бытового обслуживания работает прокат детских электромобилей, туристических палаток, представлен широкий ассортимент свадебных украшений для машин и зала. В ритуальном цеху изготавливают венки, которые тут же продают.

Любовь ШЛЕЙКО.