ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Евроторг» подал в суд МАРТ

14.06.2019 11:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

«Евроторг» подал в суд МАРТ

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил, что «Евроторг» решил оспорить результаты проверки МАРТ и обратился в суд.

Иск торговой организации связан с расследованием по заявлению компании «Широких». Напомним, что эта гомельская сеть подала жалобу на «Евроторг». Компания заявила, что «Евроторг» мониторил цены в сети «Широких». Если видел, что цена ниже, чем в «Евроопте», то принуждал поставщиков прекращать отгрузки для «Широких» до тех пор, пока те не поднимут цену.

Колтович добавил, что нельзя говорить, будто МАРТ имеет претензии только к «Евроторгу». Замечания есть, например, и в отношении одной из областных структур Белтопгаза, а также к одному из крупных цементных заводов, информирует office life.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил, что «Евроторг» решил оспорить результаты проверки МАРТ и обратился в суд.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бикфордов шнур зажжен». Минское «Динамо» объявит сегодня о назначении тандема тренеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика