|
«Евроторг» подал в суд МАРТ
14.06.2019 11:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил, что «Евроторг» решил оспорить результаты проверки МАРТ и обратился в суд.
Иск торговой организации связан с расследованием по заявлению компании «Широких». Напомним, что эта гомельская сеть подала жалобу на «Евроторг». Компания заявила, что «Евроторг» мониторил цены в сети «Широких». Если видел, что цена ниже, чем в «Евроопте», то принуждал поставщиков прекращать отгрузки для «Широких» до тех пор, пока те не поднимут цену.
Колтович добавил, что нельзя говорить, будто МАРТ имеет претензии только к «Евроторгу». Замечания есть, например, и в отношении одной из областных структур Белтопгаза, а также к одному из крупных цементных заводов, информирует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил, что «Евроторг» решил оспорить результаты проверки МАРТ и обратился в суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)