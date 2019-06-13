«Евроторг» подал в суд МАРТ

Источник материала: Ежедневник





Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил, что «Евроторг» решил оспорить результаты проверки МАРТ и обратился в суд.

Иск торговой организации связан с расследованием по заявлению компании «Широких». Напомним, что эта гомельская сеть подала жалобу на «Евроторг». Компания заявила, что «Евроторг» мониторил цены в сети «Широких». Если видел, что цена ниже, чем в «Евроопте», то принуждал поставщиков прекращать отгрузки для «Широких» до тех пор, пока те не поднимут цену.

Колтович добавил, что нельзя говорить, будто МАРТ имеет претензии только к «Евроторгу». Замечания есть, например, и в отношении одной из областных структур Белтопгаза, а также к одному из крупных цементных заводов, информирует office life .