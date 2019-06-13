Выписал районку – получи подарок

В минувшую среду в Смолевичском участке почтовой связи прошел День подписчика. У горожан была возможность ознакомиться с предлагаемой печатной продукцией и оформить подписку на любимые газеты и журналы. А читатели главного общественно-политического издания Смолевиччины, по традиции, не остались без сюрпризов и подарков.

В день акции подписаться на любимые издания можно было на месяц, на 3-й квартал 2019 года и на 6 месяцев. Инструктор по продвижению услуг Смолевичского отдела почтовой связи Минского филиала РУП «Белпочта» Оксана Анатольевна Исакова оформляла подписку, с удовольствием помогала посетителям подобрать газету или журнал по интересам, рассказывали об акциях и интересных предложениях «Белпочты».

Журналисты газеты «Край смалявіцкі», как всегда, подготовили для встречи с читателями массу разнообразных подарков. Новинкой нынешнего Дня подписчика стало то, что к акции присоединились магазины, фотосалон и парикмахерская. Всем подписавшимся в день акции на районную газету вручались купоны на скидку в магазины «Романтик» и «Рукоделие», парикмахерскую «Лотос» и фотосалон «Смайлик». Также всем подписавшимся в этот день на районную газету дарили купоны со 100%-й скидкой на размещение рекламы на страницах газеты.

Как признавались читатели, подобные бонусы очень радуют, также для людей важно и то, что в День подписчика есть возможность пообщаться с сотрудниками редакции, задать интересующие вопросы и высказать пожелания.

Читатели «КС», как добрые друзья, делились с журналистами яркими моментами жизни, высказывали пожелания по наполнению любимых рубрик газеты.





Так постоянная читательница «КС» Оксана Анатольевна Исакова рассказала, что обычно выписывает газету дома через почтальона. Но, узнав о Дне подписчика и предлагаемых подарках, решила «совместить приятное с полезным». Теперь помимо подписки на полгода на любимое издание, Оксана Анатольевна – обладательница купона на скидку на размещение рекламы и в магазин «Рукоделие». Последний, к слову, женщина уже решила, что подарит внучке.

Смолевичанин Николай Жинжиков выписал «Край смалявіцкі» на полгода и отметил, что постоянно читает районную газету. Мужчина рассказал, что больше всего ему нравятся новости о жизни города и района, а также полезной для него является и реклама.

А вот маленький Ярослав Олиферко еще не умеет хорошо читать, но мальчику нравятся красочные фотографии на страницах районной газеты.

Те, у кого не получилось принять участие в акции, могут оформить подписку в любом отделении почтовой связи в другие дни.

А мы подготовим для вас еще множество интересных и полезных подарков и самое главное – свежие и актуальные новости о жизни города и района.

Корр. «КС».

Фото Лидии СУДНИКОВИЧ.