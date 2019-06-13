«Там не надо спать!»: с каким настроением малыши собираются в первый класс

Наступление лета всегда ассоциируется с отпуском, каникулами, отдыхом. Но не для всех.Для выпускников, например, это самая напряженная пора — пора вступительной кампании. А вот для малышей, которые 1 сентября пойдут в первый класс, лето — пора хоть и не напряженная, но не менее ответственная.

С каким настроением ребята расстаются с детским садом, чего ждут от школьной жизни, мы спросили у тех, кому в этом году предстоит сесть за школьные парты впервые.

На прогулке во 2-м городском детском саду шумно и весело. Счастливые мальчишки и девчонки заняты любимыми играми под присмотром воспитателей. Несмотря на занятость, охотно соглашаются отвлечься для беседы с корреспондентом «КС», но с оговоркой: «Если ненадолго…»

Немного стесняясь, рассказывают о том, как им «живется» в детском саду, что больше нравится и с каким настроением они пойдут в первый класс.

Богдан Станько и Варя Обыскалова





Богдан и Варя охотно рассказывают о том, что детский сад — это их второй дом. Здесь ребята играют и ходят на прогулку. А любят детский сад за то, что здесь кормят. Видимо, очень вкусно. В детском саду ребятам больше всего нравится играть. Да и можно ли ждать другого ответа от детворы?! А на вопрос, зачем ходить в детский сад, в унисон отвечают: «Для того, чтобы узнавать что-то новое». Интересно было услышать, кем ребята планируют стать в будущем. Не задумываясь, Богдан говорит:

— Я хочу быть индейцем и добывать мясо.

А потом добавляет:

— И пожарным!

Индеец-пожарный растет! Круто.

А Варя честно признается, что еще не решила. Для этого у Вари еще много времени впереди. Успеет определиться.

Если бы в распоряжении ребят была волшебная палочка, то они «Наколдовали бы много сладостей, а также создавали бы хорошие вещи для своих родителей. Например, телефон или фотоаппарат». Так-то!

В школу ребята, как и их друзья, хотят. И причины для этого имеются: в школе, по заверению Богдана и Вари, не надо спать, а еще там есть перемены! Пусть и придется «уроки писать», зато спать не нужно. Поэтому о школьной жизни ребята, конечно, мечтают.

Соня Рыбчинская и Настя Вафик





До момента, собственно, знакомства девчонки успевают рассказать, что не все мальчишки в их группе хорошие. Некоторые их обижают. Но в детском саду им нравится, и расставаться со «вторым домом» девчонкам грустно. Любимые игры у девочек — «Испорченный телефон» (это «когда нужно передавать на ушко то, что тебе говорят, а руки, при этом, надо положить на колени») и «Догонялки».

— Нам нравится в детском саду, — рассказывают девочки, — и еще мы очень любим нашу Алесю Валерьевну и будем по ней скучать.

Соня призналась, что в школу хочет, и на праздничную линейку 1 Сентября ей мама заплетет синие банты! А вот Настя говорит, что такое желание пока еще у нее не возникло. Ей и в детском саду нравится. В будущем Соня мечтает стать ковбоем, «Чтобы ездить на лошадке», а Настя — ветеринаром, потому что любит котиков и хочет их лечить.

Борис Шикунец и Милана Кирильчик





Уже сейчас Борис готов расстаться с детским садом, хоть и читать пока не научился, зато считает отменно.

— У меня уже меняются зубы, — гордо заявляет Борис, демонстрируя настоящий коренной зуб.

Милана признается, что все-таки будет грустить по детскому саду и любимому воспитателю Алесе Валерьевне. А вот спать в детском саду ребята не любят. И уверены, что школа непременно спасет их от «тихого часа». На вопрос о том, умеют ли ребята читать, Милана уверенно резюмирует:

— Я могу прочесть слова «Мама», «Папа» и «Молоко»!

Но, все же, охотнее ребята говорят о детском садике. Любимая игра Бориса — «Догонялки», а Милана предпочитает играть в «Хозяйку». В будущем Борис хотел бы стать учеником (да-да, не учителем). А Милана — кондитером, чтобы печь вкусные торты!

Маша Липская и Ангелина Василевская.





Любимая «уличная» игра в детском саду у девочек — это, конечно же, «Догонялки». А вот дома, признаются Маша и Ангелина, они увлечены игрой с конструктором. Маша говорит, что будет скучать по детскому саду, а вот Ангелине поскорее хочется в школу.

— В школе мы будем учить уроки, — делится своими представлениями о школьной жизни Ангелина. — Это весело. Появятся новые друзья.

Маша представляет себе школьную жизнь следующим образом:

— Я пойду в ту же школу, что и мой брат. В какую именно — не знаю. Знаю только, что брат учится на втором этаже, а я пока еще буду учиться на нижнем.

— Читать мы еще не умеем, — признаются девочки, — зато научились правильно держать ручку и можем написать «Мама» и «Папа».

Девчонки уверены: в школе им будет легко, и учиться они будут только на «отлично»!

Алиса Буйницкая и Никита Харламов.

Расставаться с детским садом ребятам будет не грустно, в этом они твердо уверены. Ведь в школе, как известно, — не нужно спать днем! А еще ребята признаются, что мечтают поступить в музыкальную школу. Алиса хочет играть на фортепиано. И даже инструмент дома имеется. Никита хотел бы играть на электрогитаре. О будущем ребята также задумываются. Никита твердо решил стать строителем. Чтобы строить дома и квартиры. А Алиса хочет стать ветеринарным врачом. Очень уже она любит своего кота и рыбок! Никита добавляет:

— У меня тоже есть домашние животные! Это пес и черепаха «Бу-бу». Конечно, — признается Никита, — основную работу по уходу за черепашкой выполняет бабушка. — Зато я всегда говорю Бу-бу «привет»!

Подводя итоги нашего с ребятами разговора, хочется пожелать им счастливого пути по новой для них, школьной, жизни, и пусть все их самые заветные мечты и желания непременно сбудутся.

Алеся Валерьевна Решетова, любимый воспитатель ребят (воспитанников группы «Матрешки» ГУО «Ясли-сад № 2 г. Смолевичи»), с неподдельной грустью говорит о том, что будет скучать по своим неугомонным мальчишкам и девчонкам, которые успели стать родными. И также желает им успехов и побед на новом этапе жизненного пути!

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.