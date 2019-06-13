В ГДК открылась выставка работ юных художников

В городском Доме культуры открылась выставка работ учащихся подготовительного класса художественного отделения Смолевичской детской школы искусств, руководит которым талантливая художница и педагог Наталья Алексеевна Каминская (на фото). Именно благодаря ей юные художники делают свои первые, порой несмелые, шаги в большое творческое будущее.





Выставка «Цветное перышко» стала своеобразным подведением итогов работы за целый учебный год. Открытие выставки традиционно проходило в необычном формате, чтобы подарить ребятам больше ярких эмоций. И название в этот раз было выбрано не случайно. «Розовое перышко», а именно этот персонаж помогал ребятам окунуться в мир искусства, собирало для своего фазана яркие перья, и юные художники ей в этом помогали, отвечая на загадки, касающиеся художественного творчества, строя пирамиды, отгадывая вместе с родителями героев, изображенных на известных картинах. Кроме этого, на протяжении всего мероприятия ребята вспоминали яркие моменты занятий, делились впечатлениями, играли и веселились вместе со своими родителями, которые всегда поддерживают своих детей и помогают им развиваться. А молодой педагог художественного отделения Диана Сергеевна Лявданская – человек, безусловно, многогранный и талантливый, исполнила вместе со своими ученицами песню, аккомпанируя на гавайской гитаре (на фото).





Бесспорно, самое главное для художника, даже для самого юного, – это признание зрителей. Много теплых слов звучало в этот день в адрес юных художников. Получили они и свои первые награды – дипломы и памятные подарки, которые им вручили известные художники Нина Васильевна Пилюзина, Георгий Михайлович Михейчик, искусствовед Лариса Давидовна Филькинштейн. А учащиеся хорового отделения Смолевичской детской школы искусств под руководством Надежды Валерьевны Новинской подарили ребятам свои яркие творческие номера.





Обращаясь к своим воспитанникам и их родителям, Наталья Алексеевна Каминская отметила, что все очень хорошо трудились на протяжении учебного года и заслужили похвалы. Ведь ни что не может лучше вдохновить, чем искренние, счастливые, радужные, незабываемые, беззаботные работы ре6ят, которые рисуют детство в самых ярких и радужных красках! Отдельные слова благодарности педагог высказала в адрес родителей за то, что они всегда рядом с детьми.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.