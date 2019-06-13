Семён Слепаков выступит с большим концертом в Минске

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Счетчик просмотров на его YouTube канале уже перевалил за отметку в более сотни миллионов, а знакомые всем шуточные и сатирические песни под гитару, мгновенно расходятся на цитаты.

Любимый многими капитан команды КВН «Сборная Пятигорска», Семён является продюсером и главным автором шоу «Наша Russia», сценаристом и резидентом «Комеди Клаб», продюсером фильмов «Домашний арест», «Наша Russia. Яйца судьбы», сериалов «Универ», «Интерны», «Универ. Новая общага», «Сашатаня», скетчкома «ХБ» и других популярных проектов, включая спецпроекты на Первом канале.

Уже этой осенью, с абсолютно невозмутимым лицом, Семён Слепаков порассуждает о различных насущных вопросах, женщинах в лексусе, пятнице и соседях. Любимые всеми песни, юмористические монологи, искрометные шутки и забавные истории, сделают этот вечер по-настоящему запоминающимся!