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Семён Слепаков выступит с большим концертом в Минске

14.06.2019 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Семён Слепаков выступит с большим концертом в Минске
Фото из открытых источников

Счетчик просмотров на его YouTube канале уже перевалил за отметку в более сотни миллионов, а знакомые всем шуточные и сатирические песни под гитару, мгновенно расходятся на цитаты. 

Семён Слепаков выступит с большим концертом в Минске Семён Слепаков: мужчинам очень тяжело жить в браке, не натворив глупостей

Любимый многими капитан команды КВН «Сборная Пятигорска», Семён является продюсером и главным автором шоу «Наша Russia», сценаристом и резидентом «Комеди Клаб», продюсером фильмов «Домашний арест», «Наша Russia. Яйца судьбы», сериалов «Универ», «Интерны», «Универ. Новая общага», «Сашатаня», скетчкома «ХБ» и других популярных проектов, включая спецпроекты на Первом канале. 

Уже этой осенью, с абсолютно невозмутимым лицом, Семён Слепаков  порассуждает о различных насущных вопросах, женщинах в лексусе, пятнице и соседях. Любимые всеми песни, юмористические монологи, искрометные шутки и забавные истории, сделают этот вечер по-настоящему запоминающимся!

  • 10 октября, 19:00
  • КЗ МИНСК
  • Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.by и www.kvitki.by
  • Вход на мероприятие: 18+
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Продюсер, сценарист, актер, автор и исполнитель собственных песен выступит перед белорусской публикой 10 октября на сцене КЗ Минск.
 
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