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В связи с проведением в Солигорске эстафеты «Пламя мира» отключение горячей воды переносится на 17 июня.

14.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 июня 2019 13:25 14376

В связи с проведением в Солигорске эстафеты "Пламя мира" отключение горячей воды переносится на 17 июня.

Автор: Эдуард Кидяев.

В связи с проведением 11 июня в Солигорске эстафеты огня II Европейских игр «Пламя мира» плановое отключение горячего водоснабжения переносится с 10 июня на 17 июня. Первая очередь отключения горячего водоснабжения пройдет с 17.06.2019 по 30.06.2019 года. 

В связи с проведением в Солигорске эстафеты «Пламя мира» отключение горячей воды переносится на 17 июня.

Первыми под  двухнедельное отключение попадут жители домов, запитанных от ТЭС ОАО «Беларуськалий». Горячее водоснабжение будет отсутствовать с 17.06 по 30.06 2019 года. Продолжительность отключения горячего водоснабжения составит 2 недели и пройдет в два этапа. Во избежание аварийных ситуаций необходимо отключить принадлежащие вам теплоиспользующие установки к 9.00 17.06.2019.

В связи с проведением в Солигорске эстафеты «Пламя мира» отключение горячей воды переносится на 17 июня.

Первая очередь отключения горячего водоснабжения ожидается в следующих микрорайонах: микрорайоны № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, частично 14-й, 15, 16, 19, 23 и Покровка.

— ул. Строителей, дома № 5, 6а, 7, 8а, 10а, 10б, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 37, 38, 40, 41, 42а, 43, 45, 47, 49, 51;

— ул. Железнодорожная, дома № 6, 16, 20, 22, 24, 24а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 80, 82, 84;

— ул. Козлова, дома № 1, 2, 3, 3б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 32а, 32б, 34, 38, 40, 44, 44а, 44б, 46, 46а, 48, 50, 52, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 60, 62;

— ул. Горького, дома № 1, 2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 21а, 21б, 23, 24;

— ул. Л. Комсомола, дома № 1, 2, 3, 4, 4б, 5, 5б, 6, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23а, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85;

— ул. Воинов Интернационалистов, дом № 10;

— ул. Ленина, дома № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 10б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 19б, 22, 22а, 24, 26, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 49, 55, 59;

— ул. Парковая, дома № 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 20, 21, 22, 24, 26;

— ул. Набережная, дома № 1, 2, 4, 5, 6. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 24б, 25, 27, 28;

— ул. Северная, дома № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 7, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31;

— ул. Коммунальная, дома № 7а, 11, 15, 17;

— пр. Мира, дома № 1а, 2, 3, 3а, 5а, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 24, 24а, 26, 28;

— ул. К. Заслонова, дома № 2, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 54;

— ул. Октябрьская, дома № 1, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41;

— ул. Гуляева, дома № 1, 3, 5;

— ул. Спортивная, дома № 2, 4, 6;

— ул. Наруцкого, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8;

— ул. Шахтерская, дом № 32а.

Второй этап отключения планируется с 8.07.За несколько дней до планового отключения население будет еще раз проинформировано через местные информационные источники.

Подготовил Максим НОВИЦКИЙ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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7 июня 2019 13:25 14376 В связи с проведением в Солигорске эстафеты "Пламя мира"...
 
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