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В связи с проведением в Солигорске эстафеты «Пламя мира» отключение горячей воды переносится на 17 июня.
14.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 июня 2019 13:25 14376
В связи с проведением в Солигорске эстафеты "Пламя мира" отключение горячей воды переносится на 17 июня.
В связи с проведением 11 июня в Солигорске эстафеты огня II Европейских игр «Пламя мира» плановое отключение горячего водоснабжения переносится с 10 июня на 17 июня. Первая очередь отключения горячего водоснабжения пройдет с 17.06.2019 по 30.06.2019 года.
Первыми под двухнедельное отключение попадут жители домов, запитанных от ТЭС ОАО «Беларуськалий». Горячее водоснабжение будет отсутствовать с 17.06 по 30.06 2019 года. Продолжительность отключения горячего водоснабжения составит 2 недели и пройдет в два этапа. Во избежание аварийных ситуаций необходимо отключить принадлежащие вам теплоиспользующие установки к 9.00 17.06.2019.
Первая очередь отключения горячего водоснабжения ожидается в следующих микрорайонах: микрорайоны № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, частично 14-й, 15, 16, 19, 23 и Покровка.
Подготовил Максим НОВИЦКИЙ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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В связи с проведением в Солигорске эстафеты «Пламя мира» отключение горячей воды переносится на 17 июня.
7 июня 2019 13:25 14376 В связи с проведением в Солигорске эстафеты "Пламя мира"...
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