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Во время грозы в Мстиславском районе горел дом

14.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В ночь с 12 на 13 июня, когда над Мстиславщиной разгулялась природная стихия, в деревне Селец Красногорского сельского Совета горел дом.

Сообщение о пожаре нежилого дома мстиславским спасателям передали коллеги из г. Кричева. По прибытии к месту вызова — дом горел открытым пламенем.  В результате пожара уничтожены кровля и стены нежилого дома.

Во время грозы в Мстиславском районе горел дом

Во время грозы в Мстиславском районе горел дом

Во время грозы в Мстиславском районе горел дом

Во время грозы в Мстиславском районе горел дом

По предварительным данным причиной пожара стала молния.

 
 
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В ночь с 12 на 13 июня, когда над Мстиславщиной разгулялась природная стихия, в деревне Селец Красногорского сельского Совета горел дом. Сообщение о пожаре нежилого...
 
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