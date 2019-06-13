Во время грозы в Мстиславском районе горел дом

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В ночь с 12 на 13 июня, когда над Мстиславщиной разгулялась природная стихия, в деревне Селец Красногорского сельского Совета горел дом.

Сообщение о пожаре нежилого дома мстиславским спасателям передали коллеги из г. Кричева. По прибытии к месту вызова — дом горел открытым пламенем. В результате пожара уничтожены кровля и стены нежилого дома.

По предварительным данным причиной пожара стала молния.