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Во время грозы в Мстиславском районе горел дом
14.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В ночь с 12 на 13 июня, когда над Мстиславщиной разгулялась природная стихия, в деревне Селец Красногорского сельского Совета горел дом.
Сообщение о пожаре нежилого дома мстиславским спасателям передали коллеги из г. Кричева. По прибытии к месту вызова — дом горел открытым пламенем. В результате пожара уничтожены кровля и стены нежилого дома.
По предварительным данным причиной пожара стала молния.
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В ночь с 12 на 13 июня, когда над Мстиславщиной разгулялась природная стихия, в деревне Селец Красногорского сельского Совета горел дом. Сообщение о пожаре нежилого...
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