|
В Бресте ищут желающих участвовать в предновогодней ярмарке
14.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Торговый сервис и потребительский рынок» информирует, что проводится набор участников предновогодней ярмарки (на базе деревянных домиков) на площади Ленина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Торговый сервис и потребительский рынок» информирует, что проводится набор участников предновогодней...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)