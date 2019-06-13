В Бресте ищут желающих участвовать в предновогодней ярмарке

Источник материала: Виртуальный Брест

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Торговый сервис и потребительский рынок» информирует, что проводится набор участников предновогодней ярмарки (на базе деревянных домиков) на площади Ленина.







По вопросам участия просим обращаться в государственное предприятие «Торговый сервис и потребительский рынок» по адресу: г. Брест, ул. Воровского, 19 (приемная), 3 этаж, каб. 305, контактные телефоны: 20 93 49, 20 93 47.