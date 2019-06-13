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Беларусы набивают автомобили сигаретами и едут в Польшу
14.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сказала что везет "норму". Но в ходе проверки 12 июня 2019 г. в пункте пропуска "Тересполь" (с сопредельной стороны "Варшавский мост") автомобиля гражданки РБ сотрудниками пограничной стражи Республики
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Сказала что везет "норму". Но в ходе проверки 12 июня 2019 г. в пункте пропуска "Тересполь" (с сопредельной стороны "Варшавский мост") автомобиля гражданки РБ...
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