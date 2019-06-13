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Беларусы набивают автомобили сигаретами и едут в Польшу

14.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сказала что везет "норму". Но в ходе проверки 12 июня 2019 г. в пункте пропуска "Тересполь" (с сопредельной стороны "Варшавский мост") автомобиля гражданки РБ сотрудниками пограничной стражи Республики Польша было обнаружено 3400 пачек сигарет различных марок.

Беларусы набивают автомобили сигаретами и едут в Польшу

Беларусы набивают автомобили сигаретами и едут в Польшу

Беларусы набивают автомобили сигаретами и едут в Польшу

Беларусы набивают автомобили сигаретами и едут в Польшу

 
 
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  Сказала что везет "норму". Но в ходе проверки 12 июня 2019 г. в пункте пропуска "Тересполь" (с сопредельной стороны "Варшавский мост") автомобиля гражданки РБ...
 
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